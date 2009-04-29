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Sağlık

‘Ülkemiz için de risk devam ediyor’

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, domuz gribiyle ilgili, "Diğer ülkelere benzer şekilde ülkemiz için de risk devam ediyor" dedi.

29 Nisan 2009 03:00

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, domuz gribiyle ilgili, "Diğer ülkelere benzer şekilde ülkemiz için de risk devam ediyor" dedi.

Buzgan, Sağlık Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, dünyada kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından, Türkiye'de de hazırlıkları derhal başlatıldıklarını ve 2005 yılında Pandemi Ulusal Faaliyet Planı'nın hazırlandığını anımsattı.

Bu plan doğrultusunda gereken ilaç ve malzeme stoklarının yapıldığını ve tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Buzgan, çeşitli ülkelerde görülen domuz gribinin, Türkiye'de bulaşmasını engellemek amacıyla tedbirlerin alındığını bildirdi.

Buzgan, "Bununla birlikte diğer ülkelere benzer şekilde ülkemiz için de risk devam etmektedir. Hastalık halen Meksika, ABD, Kanada, İspanya, İngiltere ve İsrail'de kesin olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle ülkemizde de bulaş riski devam etmektedir" diye konuştu.

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