Usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, darbe gecesi yaşadıklarını anlatırken, "Benim yüzde 70 engelli oğlum o gece ağlıyor, 'Ne oluyoruz baba?' diye. Bunun hesabını versinler" dedi. "Evet, bütün darbelere karşıyız ve yaşasın demokrasi diyoruz" diyen Tanülkü, "Sırf ülkem için, 64 yaşında bir militan olabilirim. Ülkem için bunu yaparım. Evlatlarım da yapar" diye konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tanülkü, darbecilerin "zihinsel engelli" olduğunu dile söylerek, "Benim engelli evlatlarımın tıbbi engeli var ama onların yemeleri, içmeleri, gezmeleri, cinleri ve hinleri düşünecek kadar akılları var. Güya zekiler. Sağ kolum olan oğlumun yüzde 70 zihinsel engeli var ve yüzde 30'u ile onlardan çok daha önde ve onurlu" ifadelerini kullandı.

Turgay Tanülkü, "darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini" vurgulayarak, şunları söyledi:

"Rusya'da 1,5 yıl okudum. O günlerde Kaliyoskin isminde Rus Generali'ne, 'Siz, casuslarınızı neden öldürüyorsunuz? Bu adam size yardım ediyor.' diye sordum. Bana şu cevabı verdi, 'Kendi ülkesini satan adama ben ne yapayım? Kendi ülkesiyle ilgili bana bilgi veriyorsa, benim ülkemi zaten satar. Onun için biz, bilgiyi alır ve sınırda öldürürüz.' İşte bu olay, her şeyi anlatıyor. Ülkemiz o kadar ucuz değil. Bu ülke Kurtuluş Savaşları yaşamış bir ülke ama kime? Düşmana karşı. 'Dost kazan dost. Düşmanı anan da doğurur.' derler. Doğru söylerler. Biz, dimdik duracağız. Evet, bütün darbelere karşıyız ve yaşasın demokrasi diyoruz. Sırf ülkem için, 64 yaşında bir militan olabilirim. Ülkem için bunu yaparım. Evlatlarım da yapar."