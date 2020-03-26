Ülkelerine dönemeyen Cezayir, Tunus ve Ürdün vatandaşları Karabük'te yurda yerleştirildi

Uçuş sahaları yeni tip Koronavirüs nedeniyle kapanan ve ülkelerine dönemeyen Cezayir, Tunus ve Ürdün vatandaşları otobüslerle Karabük'e getirilerek yurda yerleştirildi.

Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanınca ülkelerine gidemeyen ve günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Tunus ile Ürdün vatandaşları otobüslerle Karabük’e getirildi.



14 otobüsle Karabük’e getirilen bu kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. İsmail Necati Efendi Yurdu’na yerleştirilen kişilerin bir süre yurtta misafir edileceği öğrenilirken, polis yurdun çevresinde önlem aldı.

AKP Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, yaptıkları açıklamada, getirilen kişilerin yurtta kalmanın dışında şehirle hiçbir bağları olmayacağını ve yurttan çıkarılmayacaklarını söyledi.