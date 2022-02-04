Ülkelerin asgari ücretleri kaç adet küçük boy latte içmeye yetiyor?

Starbucks fiyatları baz alınarak yapılan hesaplara göre, ülkesinde asgari ücretle en az latteyi 39 adet ile Rus işçiler içebiliyor. İngiltere’deki işçiler ise 655 kahve ile listede ilk sırada.

Bir kişinin yaşadığı ülkeye göre aldığı asgari ücret, 1 ay boyunca ne kadar kahve içmesine yeter? Asgari ücretle geçinen bir kişi 1 ay boyunca sadece küçük boy latte içse kaç kahve içmiş olur? Bloomberg HT Araştırma’dan Kutay Korap ülkelerdeki asgari ücretlerin kaç adet Starbucks latte almasına yettiğini araştırdı.

Dünyada küçük bot latte fiyatları şu şekilde:

Türkiye: 1 dolar 58 cent

Almanya: 3 dolar 99 cent

Rusya. 4 dolar 66 cent

Çin: 4 dolar 56 cent

Japonya: 3 dolar 66 cent

Avustralya: 4 dolar 50 cent

Hindistan: 3 dolar 14 cent

İspanya: 4 dolar 30 cent

İngiltere: 3 dolar 5 cent

ABD: 2 dolar 95 cent

Brezilya: 3 dolar 63 cent

Türkiye’de asgari ücretin 315 dolar olduğunu varsayarsak asgari ücret ile çalışan birisi 1 ayda 199 küçük boy latte içebiliyor. Bu sayı Starbucks’ın menşei olduğu ülke Amerika’da 426 adete denk geliyor.

En az latte içilebilecek ülke ise 39 adet ile Rusya. Bunun nedenlerinden birisi de Rusya’da lattenin 4 dolar 66 cent olması. Rusya’dan sonra en az içilebilen ülkeler arsında ise 60 adet ile Brezilya geliyor. İngiltere ise asgari ücret ile 1 ayda en fazla latte içilebilen ülke konumunda. Bir asgari ücretli İngiltere’de 1 ay boyunca sadece latte içmek isterse 655 adet latte içebiliyor.