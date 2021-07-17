Haziran sonu itibarıyla ülkedeki kredi kartı sayısı 79,8 milyona, banka kartı adedi de 141,5 milyona yükseldi. Kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ediyor. Kartla yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 42 arttı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yılın ilk yarısına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilmeye devam ediyor. Vergiden bireysel emeklilik ödemesine, uzaktan alışveriş imkanı sunan e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar birçok alanda kartlarla ödeme yapılabiliyor. Bunun sonucunda, teması ve para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve üzerimizde nakit taşımaya gerek kalmadan günlük hayatı kolaylaştıran kartlı ödemeler giderek yaygınlaşıyor.

BKM verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 79,8 milyon adet kredi kartı, 141,5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde da yüzde 43’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 271,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı yılın ilk yarısında, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 709 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020’nin 2. çeyreğinde salgının yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) da etkili oldu. Yılın ilk altı ayında kartlı ödemelerin 588,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 111,5 milyar TL’sinde banka kartları, 9,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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Kredi kartı ile ödemelerde 2020 yılının aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40, banka kartı ile ödemelerde yüzde 47 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde bu oran yüzde 236 olarak gerçekleşti. Bu büyüme oranlarında baz etkisi rol oynadı.