Kademeli normalleşmeyle kredi kartı kullanımı yüzde 78 arttı

Tam kapanmanın sona ermesi, kademeli normalleşmenin başlaması ve 1 Haziran'la çoğu kısıtlamanın kaldırılması kartlı harcamaları arttırdı.

Tüketicilerin banka ve kredi kartı harcamaları 4 Haziran ile biten haftada 32 milyar 528 milyon 219 bin lira ile en yüksek seviyeyi gördü.

Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre 4 Haziran ile biten haftada kartlı harcamalar bir önceki haftaya göre yüzde 3,27, 14 Mayıs haftasına göre ise yüzde 78,5 artış gösterdi.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre Kademeli normalleşme öncesi 14 Mayıs ile biten haftada 4 haftalık kartlı harcama ortalaması 22.4 milyar lira seviyesindeyken 4 Haziran haftasında bu rakam 27.8 milyar liraya yükseldi. Yani yüzde 24 artış yaşandı.

4 Haziran haftasında en hızlı büyüme gösteren kartlı harcamalar ise 291 ile içkili yerler, yüzde 563 ile kuyumcular, yüzde 368 ile de mobilyacılar oldu.

İçkili mekan harcamalarında yüzde 291 artış

1 Haziran sonrasında faaliyete geçen içkili mekanlarda kartlı harcamalar 14 Mayıs haftasına göre yüzde 291 artarak 11.9 milyon liraya çıktı. Bu artışın önümüzdeki haftalarda da sürmesi bekleniyor.

Kuyumcu harcamaları 1 haftada 370 milyon liraya ulaştı

Kartlı harcamalarda 14 Mayıs haftasına göre en yüksek artış gösteren kalem ise kuyumcular oldu.

1 Haziran'dan itibaren nikâh ve düğün gibi törenlere izin verilmesine ek olarak, altın fiyatlarındaki artış bu durumda etkili oldu.

4 Mayıs haftasına göre 4 Haziran haftasında kuyumculardaki kartlı harcamaların artışı yüzde 563,5. 14 Mayıs haftasında 55.8 milyon lira kuyumcularda kartlı harcama yapılırken 4 Haziran haftasında bu rakam 370.3 milyon liraya fırladı.

Mobilya harcamaları ise 4 Haziran haftasında 14 Mayıs haftasına göre yüzde 368,8 arttı. Toplamda kartlarla yapılan mobilya harcaması 1.1 milyar TL olarak kaydedildi.

Açılmanın etkisiyle dışarda yemek için kartlı harcamalar yüzde 88 arttı. Dışarda yemek harcamaları 1 milyar liranın üzerine çıktı.

Giyim ve aksesuar harcamalarında ise artış yüzde 214 olarak gerçekleşti.

Benzin ve yakıt harcamaları yüzde 69, araç kiralamaları ise yüzde 110 yükseliş gösterdi.

Havayolları için kartlı harcamalar 4 Haziran haftasında yüzde 121 artarken, konaklama harcamaları da yüzde 161,5 arttı.

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