T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Ülkedeki kadınlar Müslüman erkekler tarafından döllenmeli" dedi, Avustralya karıştı

Helal Sertifikasyon Otoritesi Başkanı Muhammed Elmalhi tepki çekti

29 Temmuz 2017 21:28

Avustralya'da Helal Sertifikasyon Otoritesi Başkanı Muhammed Elmalhi, ülkedeki kadınların Müslüman erkekler tarafından döllenmesi gerektiğini söyledi.

ABC gazetesinin haberine göre, Helal Sertifikasyon Otoritesi Başkanı Muhammed Elmalhi, Facebook sayfasında Avustralyalı kadınların Müslümanlar erkeklere ihtiyacı olduğunu çünkü ülkedeki erkeklerin "ölmekte olan bir cins" olduğunu yazdı.

Müslüman erkeklerin Avustralyalı kadınları mutlu etme görevi olduğunu söyleyen Elmalhi, ülkedeki beyaz ırkın 40 yıl içinde yok olacağını iddia etti.

Avustralyalı erkeklere iyi bir mezar yeri seçmeyi ya da intihar etmeyi öneren helal sertifikasyon lideri, sosyal medyada büyüyen öfkenin ardından mesajlarını sildi.

Elmalhi mesajını, Hebrew Üniversitesi'nin Batılı erkeklerin sperm konsantrasyonunun yüzde 52.4 düştüğünü gösteren çalışmasına dayandırmıştı.

ETİKETLER

avustralyadöllenmemüslümanerkekkadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24