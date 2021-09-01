"Ülkede yanlış işler oluyor" diyen Abdurrahman Dilipak'tan ‘dilsiz şeytan’ hatırlatması

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yanlış kişi, söz ve işlerden uzak durulması gerektiğini söylediğinde işlerin karıştığını belirterek “Dünyada, bölgede, ülkemizde bizim bakış açımıza göre bu kadar yanlış işler olurken, nasıl köşemize çekilip sesiz kalabiliriz? Haksızlıklar karşısında susanlara ‘dilsiz şeytan’ denmedi mi? diye sordu.

Bazılarının kendisini karamsar olduğu için çok fazla eleştiride bulunduğunu düşündüğü yazan Dilipak, özetle şöyle devam etti:

"Yanlış kişi, söz ve işlerden uzak duracağız. Hatta karşı çıkacağız. İşte bunu söyleyince işler karışıyor. Yanlış bir şey olmasa da, iki günü birbirine eş olmadan ilerlemek için daha iyiye, daha güzele ve daha doğru olana yönelmeliyiz. Mükemmeliyet yolunda ilerlemeliyiz.

Dünyada, bölgede, ülkemizde bizim bakış açımıza göre bu kadar yanlış işler olurken, nasıl köşemize çekilip sesiz kalabiliriz!? Haksızlıklar karşısında susanlara ‘dilsiz şeytan’ denmedi mi! O zaman Allah onları bizim başımıza musallat eder. Onları uyarmak, onların kötülüklerini engellemek, onlara merhamet etmektir. Çünkü bu onları kurtuluşa çağırmak ya da yanlışlarına engel olmak sureti ile azablarını azaltmak anlamına gelir.

Bizden istenen adil şahidler olmaktır. Adaletle davranmaktır. Bir kişinin 1000 hatası olsa bir iyiliği varsa onu görmezden gelmeyeceğiz. Oradan onu yakalayıp iyilik alanını genişletmeye çalışmalıyız. 1000 iyiliği olan birinin bir kötülüğü varsa o kötülüğe de göz yummayacağız. Güzel söz ve hikmetle onu o yanlıştan vazgeçirmeye çalışacağız."

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