"Ülkede terör örgütleri at koşturuyor, sen büyükelçiyi koruyamıyorsun, bu zafiyet değil, güvenliğin dökülmesi"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak "Türkiye’de üç terör örgütü (PKK, IŞİD, FETÖ) at koşturuyor.. Sen hedef olabilecek büyükelçiyi dahi koruyamıyorsun. Bu güvenlik zafiyeti değil, güvenlik birimlerinin sapır sapır dökülmesidir" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Suikast uyuyan hücre işiyse!.." başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Soruyorlar..

Bu suikast ne anlatıyor?

Cevap veriliyor..

Moskova’da çok önemli üçlü zirve öncesinde, Halep’in masaya yatırılacağı günün arifesinde, Türk-Rus ilişkileri eski günlere dönmeye başlarken suikastın zamanlaması manidardır..

Doğru.. Başka..

***

Bu suikast aslında Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik provokasyondur.. Kurşunlar Türk-Rus ilişkisine sıkılmıştır..

Doğru.. Başka..

***

Aşağı yukarı bu.. Büyük fotoğraf bunu söylüyor..

Tamam başka?.

Başkası da şu; devletin güvenlik birimleri sapır sapır dökülüyor..

Neden mi?

Deniliyor ki; hâlâ uyuyan FETÖ hücreleri var..

Deniliyor ki; intihar saldırıları düzenleyebilirler..

Deniliyor ki; siyasi suikastlara başvurabilirler..

Deniliyor ki; Türk-Rus ilişkilerini tamir eden isimlerin başında Rusya Büyükelçisi geliyor..

Deniliyor ki; Karlov tam bir Türk dostudur..

Deniliyor ki; Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız olanlar var..

Deniyor ki; Ankara-Moskova ilişkisini bozmak isteyenler var..

O zaman niye önlem almadın.. Niye korumadın, koruyamadın..

***

Sadece rejimin uçakları değil, Rus uçakları da Halep’i bombaladı.. Hastaneler dahil, muhaliflerin yaşadığı mahallelere bomba yağdırdı.. Halep’in rejimin eline geçmesinde en önemli rolü Rusya oynadı..

Rusya olmasa Şam, Halep’i muhaliflerin elinden alamazdı..

O halde.. Rusya Büyükelçisi Halep’te anasını, babasını, karısını, çocuğunu, çocuğunu kaybedenlerin bir numaralı hedefiydi..

***

Türkiye’de üç terör örgütü (PKK, IŞİD, FETÖ) at koşturuyor.. Sen hedef olabilecek büyükelçiyi dahi koruyamıyorsun..

Bu güvenlik zafiyeti değil, güvenlik birimlerinin sapır sapır dökülmesidir..

***

Rusya Büyükelçisi sergi açılışına gidiyor, salonda başka büyükelçiler de var, ama tek bir sivil polis bile yok..

Neden?

Gidin Kızılay’a.. Gidin Taksim’e.. Her yer sivil polis kaynıyor..

İkisini de sergiye yolla.. Kenarda beklesinler.. Bırak suikastı, birisi çıkar büyükelçilere saldırır...

***

O salonda bir sivil polis olsaydı Karlov büyük ihtimalle ölmeyecekti.. İlk kurşunu attığı an sivil polisler teröristi vuracaktı..

Terörist önce havaya ateş ediyor, sonra Büyükelçi’ye ateş ediyor, sonra salona dönüp üç kurşun atıyor, burayı boşaltın diyor sonra yerde yatan Büyükelçi’ye yine kurşun yağdırıyor..

Dokuz kurşun sıkmış..

Bir sivil polis olsa o kurşunları sıkamayacaktı…

Hakikat budur, gerisi boş laf..

***

Yanıt bekleyen bir soru daha var; özel harekâtçılar öldürmeden etkisiz hale getiremiyor mu?