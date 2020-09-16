Ülke genelinde yapılan Koronavirüs denetimlerinde 9 bin 974 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan Koronavirüs denetimlerinde 9 bin 974 kişiye ceza kesildiğini, 178 işletmeye de faaliyet durdurma cezası verildiğini duyurdu. 20 bin 94 kişi ise izolasyon kurallarını ihlal etti.

İçişleri Bakanlığı Koronavirüs denetimlerine yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamada 22 Ağustos'tan bu yana ülke genelinde 3 milyon 373 bin 336 denetim yapıldığı bildirildi. Bu denetimlerde 9 bin 974 kişiye ceza kesildiği, 178 işletmenin faaliyetinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Denetimlerde 40 bin 891 kişi de uyarıldı. 20 bin 94 kişinin de izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi.