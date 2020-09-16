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Ülke genelinde yapılan Koronavirüs denetimlerinde 9 bin 974 kişiye ceza kesildi

Bakanlık, 20 bin 94 kişinin izolasyon kurallarına uymadığını açıkladı

16 Eylül 2020 10:29

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan Koronavirüs denetimlerinde 9 bin 974 kişiye ceza kesildiğini, 178 işletmeye de faaliyet durdurma cezası verildiğini duyurdu. 20 bin 94 kişi ise izolasyon kurallarını ihlal etti.

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