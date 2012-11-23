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Yaşam

Hava sıcaklıkları artacak

Hafta başında gündüz sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede artması bekleniyor

23 Kasım 2012 17:45

Hafta sonunda ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artması bekleniyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, yarın kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney, iç ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise hafta sonunda önemli bir değişiklik görülmeyecek.

Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç bölgelerde yer yer altında seyredecek. Hafta başında ise gündüz sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede artması bekleniyor.

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