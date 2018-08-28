Ülke genelinde 1 yılda  89 bin 62 kurs düzenlendi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)-TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye\'de 1 yıllık dönemde bakanlık ve bağlı kurum-kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler tarafından 89 bin 062 adet kurs düzenlendi. Bu kurslara katılan sayısı 5 milyon 362 bin 403 kişi, bitiren sayısı ise 5 milyon 236 bin 438 kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından yapılan araştırmada Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına (FOET) göre, 2016 yılında beşeri bilimler ve sanat alanında düzenlenen kursların oranı yüzde 18,2’den, 2017 yılında yüzde 22,8\'e yükseldi. Hizmetler alanındaki kursların oranı 2016 yılında yüzde 25,6\'dan 2017’de yüzde 21,7’ye, sosyal bilimler, iş ve hukuk alanındaki kursların oranı yüzde 24,1’den yüzde 18,2’ye, genel programlar alanındaki kursların oranı ise, yüzde 11,3’ten yüzde 10,2’ye düştü. ,Araştırmada bakanlık ve bağlı kurum-kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler kapsanmakta olup, 2017 yılında bu kapsamda 89 bin 62 kurs düzenlendi. Bu kurslara katılan sayısı 5 milyon 362 bin 403 kişi, bitiren sayısı ise 5 milyon 236 bin 438 kişi olarak olurken,yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında kurum-kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23,4 arttı. Türkiye’de 2017 yılında düzenlenen kursların yüzde 48,1’i bakanlık ve bağlı kurum-kuruluşlar, yüzde 27,9’u belediyeler, yüzde 17,8’i vakıf ve dernekler, yüzde 6,2’si ise diğer kurum-kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA EĞİTİM 25 BİN 257 KURS İLE İSTANBUL \'DA DÜZENLENDİ

İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerinde en fazla kurs 25 bin 257 ile İstanbul, 9 bin 711 ile Ankara, 5 bin 573 ile İzmir, 3 bin 39 ile Antalya, 2 bin 134 ile Eskişehir ve bin 906 ile Gaziantep’te düzenlendi. En az kurs düzenlenen iller ise; 87 kurs ile Ardahan, 98 kurs ile Tunceli ve 125 kurs ile Bayburt oldu. İllere göre yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısında 1 milyon 411 bin 230 ile İstanbul, 897 bin 329 ile Ankara, 309 bin 957 ile İzmir ve 218 bin 79 ile Gaziantep ilk sıralarda yer aldı. Kurum-kuruluşlara göre yaygın eğitimin çeşidi ve niteliği göz önüne alındığında; bitiren kursiyerlerin yüzde 61,8\'i kurs ve özel ders, yüzde 28,7’si seminer, yüzde 9,4’ü ise iş başında rehberli temel eğitim aldı. Kurslar ve özel derslerde en fazla sertifika-katılım belgesi, belediyeler, bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar ile üniversiteler tarafından verildi.