Ülgen'den ifadesiz karara tepki: Böyle bir şey görülmüş değil!

Balyoz davası avukatlarından Celal Ülgen gözaltına alınan polislerle ilgili mahkemenin "ifadeleri alınmadan karar verilecek" kararına tepki gösterdi. Ülgen, “Böyle bir şey görülmüş duyulmuş bir şey değil” tepkisini gösterdi.

22 Temmuz'da sahur vakti gözaltına alınan ve 7 gündür adliye nezarethanesinde bekletilen polisler hakkında mahkeme tartışmaya yol açacak bir karar aldı.

İfadesi alınmayan polisler hakkında mahkeme, dinlenilmeyerek dosya üzerinden karar verilmesine, dosyanın kapsamlı oluşu gözetilerek kararın saat 21.00'da tüm şüpheli ve avukatlarının yüzlerine adliyenin en geniş salonunda okunmasına karar verdi.

Balyoz davası avukatlarından Celal Ülgen karara canlı yayında tepki gösterdi. Ülgen şunları söyledi;

“Mahmut Tanal arkadaşımla da görüşme imkânı buldum. Kulaklarıma inanamadım. Mahkeme yargıcının tutanağı şu şekilde, ‘İfadesi alınmayan şu kadar kişinin ifadesinin alınmamasına kararın evrak üzerinden verilmesine’ diyor. Böyle bir şey görülmüş ve duyulmuş bir şey değil.

Sistem bozuldu yerine yeni bir sistem getirilmek istendi. Ancak acemilikler üzerine acemilikler yapıldı. Daha önce özel yetkili mahkemeleri kaldırdılar şimdi özel yetkili yargıçlar koydular. Sulh Ceza Hakimlikleri’nde Özel Yetkili Mahkeme gibi görev yapmak istiyorlar. Eskiden özel yetkili mahkemelerden 50 kişi arasında dönüşme ve bölüşme vardı. Şimdi 5 kişi arasında dönüşme ve bölüşme var.

Bu yargıçların bir kısmı şaibe altındaysa onları daha çok batağa sürüklüyor. İki gündür bir mücadele içindeyim. Telefonlar açılıyor veya gördüklerinde yüzüme söylüyorlar. Bu gözaltı süresinin aşılmadığını gözaltı süresinin aşıldığı konusunda çıkarılan haberlerin yanlış olduğunu, bu kişilerin yol izinlerinin yol sürelerinin de hesaba katılması gerektiğini ve muhafaza altında olduklarını söylüyorlar.

Gözaltılarda muhafaza diye bir şey yoktur. Muhafaza önleme yakalamasıdır. Diyelim ki bir kişi Eskişehir’e konuşmaya gidiyor. Muhtemel tehlike oluşturacak kişiler muhafazaya alınır sabaha kadar tutulur. Sonra bırakılır, muhafaza böyledir. Suçla ilişkisi yok. Oysa siz suçla ilişkili olarak gözaltına almışsınız. Buna muhafaza diyemezsiniz.

Birisi suçlu olabilir. 79 kişinin içerisinde 10 kişi suçludur. Ben bunu savunmuyorum bunu söylemiyorum. Bunlara uygulanan usulün yanlışlığın dile getiriyorum. Bunu savunamayız. Bu ülkenin hukuk fakülteleri, Baroları bugün buna karşı çıkmazsa yarın başlarına gelince karşı çıkamazlar. Ben bunu başarmaya ç alışıyorum. Hakikaten söylüyorum. Aklım şaşıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmek mümkün değil hukukta.

Değişik saatteki gözaltına alınanları nasıl aynı anda hâkim karşısına çıkarırsınız, toplu olarak hâkim karşısına getirmekle fiilen gözaltı süresini geçirdiğinizi siz söylemiş oluyorsunuz.