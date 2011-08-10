-ULAŞTIRMA VE KAĞIT MÜHENDİSLİĞİ AÇILACAK YALOVA (A.A) - 10.08.2011 - Yalova Üniversitesi (YAÜ) bünyesinde ve Türkiye'de ilk olarak ulaştırma mühendisliği ile kağıt mühendisliği bölümlerinin açılacağı bildirildi. YAÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaştırma mühendisliği ve kağıt mühendisliği bölümlerini açmak istediklerini ve bunun projesini önümüzdeki hafta YÖK'e sunacaklarını söyledi. 2012-2013 akademik yılında bu bölümleri faaliyete geçirmek istediklerini kaydeden Eruslu, ''Mühendislik Fakültemizde 5 bölümümüz mevcut. Ulaştırma mühendisliği ve kağıt mühendisliği bölümleri ile bunu 7’ye çıkaracağız'' dedi. Eruslu şöyle konuştu: ''Türkiye’de ilk kez bu bölümler Yalova Üniversitesinde açılacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinde müfredatlar incelendi en iyileri seçildi. Bu bölümler geleceğin meslekleri. Yalova Üniversitesi daha önce de Türkiye’de ilk kez polimer mühendisliği bölümünü açmıştı. İlkleri yapmaya devam ediyoruz. Gelecekte ihtiyaç duyulan meslekleri bir bir belirliyoruz.'' -''MEZUNLARIN İŞLERİ HAZIR''- Ulaştırma mühendisliği ile ilgili çalışmaları takip eden YAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Bozdağ ise ulaştırmanın önemli bir konu olduğunu, dünyada bazı üniversitelerin de ulaştırma mühendisliği bölümlerinin bulunduğunu belirtti. Bozdağ, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: ''Bir ilki yapmak amacıyla bunu kurmak için yurt dışı ve içinde araştırma yaptık. Ulaştırma mühendisliğinden mezun olan öğrenciler hem ulaşımı planlayabilecek hem ulaşım altyapıları dediğimiz yol, kavşak, alt geçit, üst geçit, metro sistemleri, hızlı tren gibi şeyleri tasarlayacak. Ulaştırma mühendisi bunları yapacak ve yönetecek kişidir. Ülkemizde her noktada ulaşımı dizayn edecek kişilere ihtiyaç duyuluyor. İşte bu bölüm ihtiyaç duyulan bu kişileri eğiterek ülkeye kazandıracak. Garanti veririm buradan 10 yıl içinde mezun olan öğrenciler 'iş bulamadım' diyemez. Belediyelerde banko iş bulacaklar. Kamu kurum kuruluşlarında, Karayolları müdürlüklerinde, firmalarda, enstitülerde çalışacaklar.''