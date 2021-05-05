Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İkizdere açıklaması: Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok

Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı projesine karşı tepkiler sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda 'Rize İyidere Lojistik Limanı' ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Projenin hem bölgedeki illerin ekonomisine hem de ülkedeki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Eyigün, "Projenin işletmeye açılması ile Rize'de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1000 kişi doğrudan, 8 bin kişi de dolaylı istihdam edilecek" ifadesini kullandı.

Eyigün, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor" diye konuştu.