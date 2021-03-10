Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: HGS ve OGS'de yeni uygulama başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-Devlet'te HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme Hizmeti başladığını duyurdu. e-Devlet'te “Araçlarım” bölümüne girerek ihlalli geçişler görülebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde ihlalli geçişlerin sık yaşandığını belirterek, geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verileceğinin altını çizdi.