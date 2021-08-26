Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: FSM köprüsündeki bakım çalışmaları 75 gün sürecek; köprü trafiğe tamamen kapatılmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen bakım ve onarım çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada çalışmanın 5 gece olmak üzere toplam 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağı ve çalışmalar sırasında köprünün hiçbir şekilde tamamen trafiğe kapatılmayacağı ifade edildi.

Bakanlığın resmi twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır.

Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir.''