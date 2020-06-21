Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Türkiye'yi bir baştan bir başa şantiyeye çevirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye’yi bir baştan bir başa şantiyeye çevirdik. Asırdır çözülmemiş sorunları çözdük, bitmeyen projeleri tamamladık" dedi.

Batman'daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, bir restoranda verilen yemekte sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Batman'da son 18 yılda 20 projenin tamamlandığını anımsatan Karaismailoğlu, sadece kara yolu çalışmalarına 3 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Kentte 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 156 kilometreye çıkarıldığını aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'ye bir baştan bir başa yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Türkiye’yi bir baştan bir başa şantiyeye çevirdik. Asırdır çözülmemiş sorunları çözdük, bitmeyen projeleri tamamladık. Kalkınmaya büyük bir ivme kazandırdık.



Bunu, geçmişte sadece il yapıp plaka numarası vermeyi marifet sanan anlayışa rağmen başardık. Bunu, teröre rağmen başardık. Bunu bu bölgelerimizi, 50 yıl geriye götürmek isteyen, (gelişmemiş kalsın) diyen bu kirli zihniyete rağmen başardık. İnşallah sizlerin desteğiyle daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.