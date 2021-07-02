Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na "Vatandaşı isteği ve bilgisi dışında arayan 0 850 ile başlayan telefon numaralarına sahip firmalar bu numaraları nereden almıştır?" sorusu

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, “Vatandaşı isteği ve bilgisi dışında arayan 0 850 ile başlayan telefon numaralarına sahip firmalar bu numaraları nereden almıştır" sorusunu yöneltti.

CHP Mersin Milletvekili Antmen, 0 850 hatlardan gelen spam, otomatik ve kampanya aramalarından ve mesajlardan vatandaşların şikayette bulunduğu halde bahsi geçen aramaların artarak devam ettiğini vurguladı. Antmen, şikayetleri soru önergesine dönüştürerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu.

Antmen, “Birçok insan bilgisi ve isteği dışında aranılmasından şikayetçi. Olur olmadık yerlerde, anlarda ve saatlerde 0850 ile başlayan bir hat telefonunuzu arayabiliyor. Bu hem rahatsızlık verici hem de vatandaşın bilgilerinin ve numaralarının elden ele gezmesi güvenlik açısından risklidir” dedi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’na yöneltilen sorular şöyle:

"Numaralar, pazarlama şirketine mi satılıyor? "

“Vatandaşı isteği ve bilgisi dışında arayan 0 850 ile başlayan telefon numaralarına sahip firmalar bu numaraları nereden almıştır? Bu firmalar hangileridir?

Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış mıdır?

Konuyla ilgili bugüne kadar bakanlığınıza ve ilgili birimlere yapılan şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin sonucu ne olmuştur?

Bazı firmaların vatandaşların cep telefonu numaralarını bahsi geçen pazarlama yapan şirketlere sattıkları doğru mudur? Bu firmalar hangileridir?”