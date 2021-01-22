Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Dünyanın en gelişmiş ülkeleri büyükelçilerini bize göndererek bu projeleri nasıl yaptığımız soruyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve alt yapı projelerinde geliştiğine işaret ederek, "Biz bir taraftan uzaya uydu gönderirken diğer taraftan hızlı trenlerimizi yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile büyükelçilerini bize göndererek bu projeleri nasıl yaptığımızı bizlere soruyorlar'' diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 18 yılda hayata geçirdiği alt yapı hamlelerinden bahsederek, 18 yılda ülke genelinde 28 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını, bu yollarda taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarının yüzde 80 azaldığını vurguladı.

Bakan Karaismaniloğlu raylı sistemlerde Türkiye'nin önemli ölçüde yol aldığını anlatarak şöyle konuştu: "Önceden dışa bağımlı bir ülkeydik. Ama şimdilerde raylı sistemlerde kendi aracını üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma ulaştık. Bunları da geçtik dünyada 5-6 şirketin elinde olan sinyalizasyon sistemini de artık yerli ve milli yapmaya başladık. İnşallah bunları geliştirerek üzerine koyarak devam edeceğiz. Yaptığımız bu büyük projelerle Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi Ankara ve İstanbul'a rahat seyahat edebilecek."

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve alt yapı projelerinde her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayarak, "Biz bir taraftan uzaya uydu gönderirken diğer taraftan hızlı trenlerimizi yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile büyükelçilerini bize göndererek bu projeleri nasıl yaptığımızı bizlere soruyorlar'' diye konuştu.