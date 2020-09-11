Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" dedi.

Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız."açıklamasını yaptı." açıklamasını yaptı.

Karaismailoğlu, "Bir tarafta Çanakkale Köprüsü bir tarafta Beğendik Köprüsü, Botan Çayı. Bir tarafta Eğribel Tünelleri bir tarafta metrolar, bir tarafta hızlı trenler... Bütün dünyanın en büyük projeleri ülkemizde yapılıyor" dedi.

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi 19 Eylül'de, 6. kesimi 21 Aralık’ta tamamlanacak"

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 5. kesimini 19 Eylül’de, 6. Kesimini ise 21 Aralıkta tamamlamayı hedefledikleri bilgilendirmesinde bulundu. Otoyol’un 5. Kesiminin açılmasıyla 400 kilometrelik aksın İzmit bölgesi trafiğini rahatlatacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bütün bu çalışmalarda olduğu gibi, Türkiye'mizin her bir noktasındaki çalışmadan İstanbul da istifade ediyor. İstanbul'da da çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle metro alanında İstanbul'da devam eden çok önemli yatırımlarımız var. Şu an içinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent-Kayaşehir Hattı'mız, İstanbul'da yaptığımız yatırımlardan sadece bir tanesi.

Mevcut hattımız 6,5 kilometre uzunluğunda. 4 tane istasyon bulunuyor hat üzerinde. Metrokent'ten başlıyor, Onurkent, içinde bulunduğumuz şehir hastanesinin olduğu istasyon, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyondan teşekkül. İnşallah bu hat bittiğinde hem Çam ve Sakura Hastanesi'ne vatandaşlarımızın ulaşımı çok kolaylaşacak hem de İstanbul'daki bir metro ağının önemli bir kesimini tamamlamış olacağız. Bu hattın bitimiyle beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir'deki vatandaşlarımızın havalimanı ulaşımını da sağlamış olacağız. İnşallah bizim şu an yapımı devam eden Halkalı-Havalimanı Hattı'mız da tamamlandığında bu bölgede yaşayan halkımızın hem hastaneye ulaşımı hem de havalimanına ulaşımı sağlanmış olacak.

İnşallah Gayrettepe-Kağıthane İstanbul Havalimanı Hattı'mızın 2021 Nisan ayı itibarıyla Kağıthane-Havalimanı arasını, inşallah eylül ayı itibarıyla da tamamını bitirmiş olacağız. İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş olacağız. İstanbul'da Bakanlığımızın yapımını sürdürdüğü metro yatırımı uzunluğu 91 kilometre. İstanbul'da çalışan metro uzunluğu ise 233 kilometre. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yatırımlarını tamamladığında toplam metro hattı uzunluğu 324 kilometreye çıkacak.