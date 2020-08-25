Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı: İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için daha kalıcı tedbirler alacağız

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişininse halen kayıp olduğu selin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek "İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha kalıcı tedbirler alacağız" dedi.

Giresun'da yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen selin ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afet olan yerlerde inceleme yapmak üzere bu sabah Giresun'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, AFAD Giresun İl Müdürlüğü’nde toplantıya katılarak brifing aldı.

"Maalesef büyük bir afet yaşadık"

Brifingin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismaioğlu Giresun'da büyük bir afet yaşandığını belirterek, "Maalesef kayıplarımız var. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İşin boyutu çok büyük. Ama devletimiz kısa sürede bunların üstesinden gelecektir. Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en kısa sürede saracağız.

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Yağışların başladığı ilk andan itibaren bölgede onlarca, yüzlerce arkadaşımız iş makineleri ile birlikte vatandaşlarımızın önünü açmak için uğraşıyorlar. Şu an kapalı olan yolumuz yok.



İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha kalıcı tedbirler alacağız. Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. (İHA)