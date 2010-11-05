-ULAŞTIRMA PROJELERİ YPK'YA SUNULACAK ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Ulaştırma Bakanlığının Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı'na Karayolu Tüp Tünel Geçişi ve Zafer Bölgesel Havaalanı projeleri gelecek hafta YPK onayına sunulacak. YPK onayının ardından ana sözleşmeleri imzalanacak her iki projenin temellerinin de bu yıl sonuna kadar atılması planlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hazine Müsteşarlığı, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Tünel Geçişi Projesine ilişkin görüşünü oluşturdu ve DPT'ye gönderdi. Proje için gelecek hafta Hazine Müsteşarlığı, DPT, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla toplantı yapılacak. Burada son şekli verilecek projenin gelecek hafta YPK onayına sunulması bekleniyor. Daha sonra ihaleyi kazanan firma ile ana sözleşmenin imzalanması ve yıl sonuna kadar İstanbul Boğazı'na yapılacak tüp tünelin temelinin atılması planlanıyor. Ulaştırma Bakanlığının diğer ''dev'' projesi olan Zafer (Kütahya-Afyonkarahisar-Uşak) Bölgesel Havaalanında da son aşamaya gelindi. Buna göre, YİD modeliyle ihale edilen proje konusunda da Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle Hazine Müsteşarlığı arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Böylece Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Tüp Tünel Geçişi Projesi ile birlikte Zafer Bölgesel Havaalanı Projesini de gelecek hafta YPK onayına sunacak. Onayın ardından ihaleyi kazanan şirket ile ana sözleşmesi imzalanacak bu projenin temelinin de Aralık ayında atılması öngörülüyor. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul trafiğine çözüm olarak görülen 3. köprü projesi için de ihale çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık, YİD modeliyle yaptırılacak 3. köprü için Aralık ayında ihale ilanına çıkmayı planlıyor. Bu arada Ankara ve İstanbul'da yarım kalan metroların tamamlanması işinin Ulaştırma Bakanlığına verilmesinin de gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulunda ele alınması bekleniyor. -DÜNYANIN EN DERİN TÜNELLERİ BOĞAZ'A YERLEŞTİRİLECEK- İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştirecek ve sadece lastik tekerlekli araçların geçebileceği yeni tüp tünelin yapım ihalesini, Yapı Merkezi ile Güney Kore'den SKEC-SAMWHAN-HANSIN-NAMKWANG-KUKDONG şirketlerinden oluşan TKJV Türk-Kore Ortak Girişimi 4 yıl 7 ay yatırım, 25 yıl 11 ay 9 gün işletme süresi olmak üzere toplam 30 yıl 6 ay 9 gün sözleşme süresiyle kazanmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, daha önce tünelden geçiş ücretlerini maksimum tek yön için 4, çift yönlü ise KDV hariç 8 dolar olarak belirlemişti. Proje kapsamında Marmaray'dan daha derine yerleştirilecek tüneller, derinlikleri itibariyle dünyada ilk olma özelliği taşıyacak. Karayolu Boğaz Tüp Tünel Geçişi Projesi, Avrupa yakasında, Florya-Sirkeci Sahil Yolu'nun (Kennedy Caddesi) Kazlıçeşme mevkisinden başlayarak, Anadolu tarafında Ankara Devlet Yolu'nun Göztepe Kavşağı mevkisinde bitecek. Boğaz'ın altından geçen tünel, iki katlı ve ikişer şeritli olacak. Katlardan birisi giden araçlara, diğeri ise gelen araçlara ayrılacak. Sadece hafif araçlar tünelden geçiş yapabilecek, ağır vasıtalar tüneli kullanamayacak. Proje, denizin altından geçen yaklaşık 3,3 kilometrelik bölümüyle her iki yakadaki mevcut yollara bağlanacak. Geçiş 2,1 kilometrelik bölümü delme tünel olmak üzere toplam 5,4 kilometre uzunluğunda tünelden oluşacak. Proje kapsamında ayrıca, Avrupa ve Anadolu tarafında havalandırma şaftları, Avrupa yakasında ücret toplama gişeleri, tünel işletme binası inşa edilecek. -TÜRKİYE'NİN İLK BÖLGESEL HAVAALANI- Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinin arasına yapılacak Zafer Havaalanı, bölgesel özellik taşıyacağı için de Türkiye'de ilk olacak. Zafer (Kütahya-Afyonkarahisar-Uşak) Bölgesel Havaalanı'nın ihalesinde, IC İçtaş İnşaat tek teklif veren firma olmuş ve İhale Komisyonunun talebi üzerine 32 yıl olan işletme süresi teklifini 29 yıl 11 aya çekmişti. İşletme süresi dışında olmak üzere, tesisin yapım süresi ise 36 ay olarak belirlenmişti. Gelecek ay başlanması planlanan havaalanı inşaatının 2 yılda tamamlanması öngörülüyor.