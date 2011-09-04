-Ulaştırma projeleri hız kesmiyor ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Ulaştırma Bakanlığının bütçeden aldığı ödenek ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale ettiği ''dev'' projeleri, 2015 yılına kadar hizmete girecek. Ulaştırma Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki yatırımları hız kesmeden sürüyor. Buna göre, İstanbul Boğazı'na yapılan ''Asrın Projesi'' Marmaray, 29 Ekim 2013'te iki kıtayı birleştirecek, Karayolu Tüp Tüneli ise 2015'e kadar hizmete girecek. YİD modelli projelerden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 2013, ihalesi 10 Ocak 2012'de gerçekleştirilecek İstanbul Boğazı'na üçüncü köprüyü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu ise 2015 yılında hizmete sunulacak. Ankara-Konya arasını 1 saat 30 dakikaya indiren YHT projesinin işletmeye alınmasını, 2013 yılında Ankara-İstanbul hattı izleyecek. İstanbul ve Ankara'da yarım kalan metroların tamamlanması işini de devralan bakanlık, bunları 3 yıl içerisinde tamamlayacak. Bakanlığın gündemindeki projeler şöyle: -Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Projesi, Gebze'den başlayacak, İzmit Körfezi'ni asma köprüyle aşarak Orhangazi ve Gemlik yakınlarından geçecek ve Ovaakça Kavşağı ile Bursa Çevre Yoluna bağlanacak. Proje, mevcut devlet otoyolunu yaklaşık 140 kilometre kısaltarak, İstanbul-İzmir arasındaki 8-10 saatlik mevcut ulaşım süresini 3,5 saate indirecek, böylece yılda 870 milyon TL tasarruf sağlanacak. -Karayolları Genel Müdürlüğü, 4 yıl içerisinde YİD modeliyle Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-Samsun Otoyolu, Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu (Çanakkale Boğaz geçişi köprüsü dahil), Ankara-İzmir Otoyolu, Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu ve Diyarbakır bağlantısı ve Afyonkarahisar-Antalya Otoyolunu ihale edecek. Bunlardan kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin ihalesi 10 Ocak 2012'de gerçekleştirilecek. Yeni köprüden YHT de geçecek. -Ankara-İstanbul YHT hattı, Sapanca Gölü'nün kuzeyinden Sultanbeyli'ye gidecek. Burada ikiye ayrılacak hattın bir kolu üçüncü köprüye, bir kolu Marmaray'a bağlanacak. Güzergahı ''Garipçe ve Poyrazköy'' olarak açıklanan proje uzunluğu 414 kilometreyi bulacak. -Boğaz'ın altına iki tünel- -İstanbul Boğazı'na yapılan ''Asrın Projesi'' Marmaray 29 Ekim 2013'te iki kıtayı birleştirecek. -İstanbul'un iki yakasını denizin altından sadece lastik tekerlekli araçların geçebileceği karayolu ile birleştirecek Karayolu Tüp Tüneli ise 2015 yılında hizmete sunulacak. Türk-Kore Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirilecek 14,6 kilometrelik proje, Avrupa yakasında Florya-Sirkeci sahil yolunun (Kennedy Caddesi) Kazlıçeşme mevkisinden başlayarak, Anadolu tarafında Ankara Devlet Yolunun Göztepe Kavşağı mevkisinde sona erecek. -YHT ve metrolar -TCDD Genel Müdürlüğü, başbakanlar düzeyinde imzalanan anlaşmayla Çin'in, Edirne'den Kars'a hızlı tren ağlarından oluşan Demir İpek Yolu hattının inşa edilmesi için taahhüt ettiği devlet kredisi için gün sayıyor. -Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Ankara-Eskişehir kesimini 2009 yılında hizmete sunan TCDD Genel Müdürlüğü, hattın tümünü 2013 yılında tamamlamayı hedefliyor. Eskişehir-İstanbul hattının tamamlanmasıyla İstanbul-Ankara arasındaki seyahat süresi yaklaşık 3 saate inecek. -Geçen ay törenle hizmete açılan Ankara-Konya hattı ile iki il arasındaki mesafeyi 1 saat 30 dakikada alan YHT'ler, projelerin hayata geçmesiyle Ankara-Sivas, İstanbul-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar, Ankara-İzmir, Ankara-Bursa ve Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Bulgaristan arasında da sefer yapacak. Ankara-İzmir hattının ilk etabı olan Ankara-Afyonkarasihar kesiminin ihalesi bu yıl yapılacak. -Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinin arasında inşaatı devam eden Zafer Bölgesel Havaalanı, 2 yıl içerisinde hizmete girecek. -İhale ilanına geçen ay çıkılan Çukurova Havalimanı ise 3 yılda tamamlanacak. -İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Bakırköy (İDO)-İncirli-Kirazlı, Bakırköy-Beylikdüzü ve Otogar-Bağcılar-İkitelli metro hatları ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Kızılay-Çayyolu-2, Batıkent-Sincan (OSB İstasyonu) ve Tandoğan (TCDD Ankara Garı)-Keçiören (Gazino İstasyonu) metro hatları 3 yıl içerisinde hizmete sunulacak.