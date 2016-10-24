Ulaştırma Bakanlığı: Pilota ihtiyacımız var

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek "Türkiye’de pilot sayımız yeterli değil. Uçaklarımızın hareket edebilmesi için pilotlara ihtiyacımız var" dedi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, "Biz şu anda 4 binin üzerinde yabancı pilot çalıştırıyoruz. Türkiye’de pilot sayımız yeterli değil. Uçaklarımızın hareket edebilmesi için pilotlara ihtiyacımız var" dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun açılışına katılan Coşkunyürek, Türkiye'nin son 14 yılda hedefler koymuş bir ülke konumunda olduğunu savunarak, ülkeyi ileriye taşıyacağını ifade ettiği “2023, 2053 ve 2071 gibi hedefler” bulunduğunu söyledi.

Coşkunyürek, kendilerine, Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almasını sağlayacak hedefler koyduklarını vurgulayarak, "Bu ülkenin bu hedeflere ulaşabilmesi için eğitim en temel şartıdır. Eğitim alanında yapılacak çalışmalar en temel çalışmalar. Bu maksatla hükümetlerimiz 2002 den bu yana eğitim alanında daha fazla yatırım ve hizmet yapmak için büyük bir gayret gösterdi. 2002’den önce milli savunmaya harcadığımız bütçe eğitimden fazlaydı. Bugün hamdolsun eğitime harcadığımız bütçe daha fazla" şeklinde konuştu.