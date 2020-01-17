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Ulaştırma Bakanlığı'nda 5 genel müdürlük kapatıldı

17 Ocak 2020 09:57

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Karayolu Düzenleme, Demiryolu Düzenleme, Deniz ve İçsular Düzenleme, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme, Deniz Ticareti Genel Müdürlükleri kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Karayolu Düzenleme, Demiryolu Düzenleme, Deniz ve İçsular Düzenleme, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme, Deniz Ticareti Genel Müdürlükleri kapatıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı da kapatıldı. Ulaştırma Hizmetleri, Denizcilik ve Personel genel müdürlükleri oluşturuldu. Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü; faaliyetlerine son verilen karayolu, demiryolu ve kombine taşımacılığın görevlerini yürütecek.

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