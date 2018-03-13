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 Ulaştırma Bakanlığı: (İran'da düşen jet)  İnceleme 4 personelimiz ve İran yetkilileri tarafından sürdürülmektedir

İSTANBUL, (DHA)  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İran'da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan jet kazasıyla ilgili açıklama yaptı

13 Mart 2018 19:13

İSTANBUL, (DHA)  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İran\'da 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan jet kazasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada \"Jetin düşmesine yönelik incelemeler Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinden 4 personelimiz ve İran yetkilileri tarafından sürdürülmektedir\" denildi.
Ön rapor yayımlanacağı belirtilen açıklamada, \"Kaza nedeninin belirlenmesine ilişkin kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu incelemenin ardından kazanın nedenleri ortaya çıkacak ve hazırlanan ön rapor yayımlanacaktır. Diğer taraftan kazazedelerin naaşlarının ivedilikle ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığımızla birlikte İran tarafı ile çalışmalar yürütülmektedir\" ifadeleri yer aldı.
 

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