Ulaştırma Bakanı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde manzaralı villa olmayacak

Ulaştrıma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Boğazı'na inşa edilen ve cuma günü açılması planlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle ilgili olarak, "Köprünün etrafı imara açılmayacak. Başbakanımız da söyledi, bu güzergâhta yeni imar alanının oluşturulması söz konusu değil" dedi. Habertürk'ten Kübra Par'ın "Buralarda birkaç yıl sonra köprü manzaralı villalar olmayacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna "Öyle bir ihtimal yok" diye cevap verdi.

Ulaştrıma Bakanı Ahmet Arslan'ın Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği söyleşi şöyle:

Köprü gerçekten tamamlandı mı yoksa insanlara moral olsun diye erken mi açtınız?

Bugün için biraz göz boyuyoruz ama 26 Ağustos’ta tamamen bitmiş olacak! (Gülüyor) Teknik olarak hiçbir eksiğimiz yok. Nihai temizlikler yapılıyor. Peyzajı çok önemsediğimiz için her gün on bin tane ağaç dikiyoruz. Şu an sadece ağaçlandırma için 550 kişi çalışıyor. Bu böyle devam edecek, ağaçlandırmaya devam edeceğiz.

Köprünün kuzey ormanlarının kalbinden geçmesi çok eleştirilmişti. Bu proje ne kadar ağaca mal oldu?

Orman Bakanlığı’nın başka yere naklettiği ağaç sayısı 380 bin civarında. Oysa bugüne kadar diktiğimiz ağaç 2 milyon 500 bin. Yaklaşık 8-9 katı yani. Tamamında 5 milyon 100 bin ağaç dikmiş olacağız.

Peki, asıl soru şu, köprünün etrafı imara açılacak mı?

Hayır, Başbakanımız da söyledi, bu güzergâhta yeni imar alanının oluşturulması söz konusu değil.

Buralarda birkaç yıl sonra köprü manzaralı villalar olmayacağına söz veriyor musunuz?

Öyle bir ihtimal yok.

Geçiş ücreti olarak 9.90 TL çok değil mi? Aksine bir süre bedava yapıp insanları teşvik etmeniz gerekmez mi?

Bu büyüklükte bir projeyi hiç kamu kaynağı kullanmadan yapıyorsanız, 14 milyar TL harcıyorsanız bundan aşağısı kurtarmaz.

Ücretle ilgili sürpriz yapma ihtimaliniz yok mu?

Hayır, yok maalesef.

OGS ve HGS’nin yanı sıra nakit parayla geçiş olacak mı?

Olacak. İnsanlar güzergâha farkında olmadan girebilirler, o yüzden bir süre nakit geçiş olacak. Sistem oturduktan sonra kaldıracağız.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun ne kadarı tamamlandı?

65 kilometresi Avrupa, 35 kilometresi Anadolu yakasında olmak üzere toplam 95 kilometre ana aks; bağlantı yollarıyla birlkte 215 kilometre yol yapıldı. Avrupa Yakası’nda Mahmutbey’den girip, Anadolu Yakası’nda Kurtköy’den çıkacak...

Bu projede sizi zorlayan ya da aksi giden şeyler oldu mu?

Kamulaştırma süreçleri, Orman Bakanlığı süreçleri zaman aldı. Hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü hem de bağlantı otoyolları Akyazı’ya kadar Anadolu’da, Kınalı’ya kadar da Avrupa’da kısımlar içeriyordu. O süreçte nasıl çalışalım ki ilk kısım hızlı bitsin diye düşündük. O sıra Sayın Başbakanımız'ın o zamanki bakanlığı döneminde bu proje için bir gün boyunca süren çok uzun bir toplantı yaptık. O gün çok önemliydi. O günkü çalışmalar bugün başarılı sonuçlar doğurdu. Meslektaşlarınız bu işin sadece köprü olduğunu sanıyor ama 215 kilometre boyunca ve dört gidiş dört geliş yolu çevreye en az zarar verecek şekilde yapmak kolay değildi.

"Hayvanlar için ekolojik köprü"

Doğal hayatı etkilemeden yolun her iki tarafındaki yaban hayatının devam edebilmesi, oradaki hayvanların kesintisiz bir şekilde karşıya geçebilmesi için bir ekolojik köprü yaptık. Aynısını Anadolu yakasında Şile’ye giden yolda Milli Park alanında da yapacağız.

"Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta tamamlanacak"

Osmangazi köprüsünün zarar ettiği söyleniyor...

Yap-işlet-devret projelerinin hepsi başlangıçta umduğunuz rakama erişmez. İnsanlar alışıncaya kadar sonuçlar düşük gelebilir. Fizibilitedeki öngörüsü başlangıçta 15-20 bin araç geçeceği yönündeydi. Şu an günlük ortalama 20 bin araç geçiyor. 384 km’lik İstanbul-İzmir yolu bittiği zaman burası tam yükünü almış olacak. Bizim için önemli olan Osmangazi Köprüsü ile birlikte 384 km’lik yoldan yüklenicin elde ettiği gelirdir. Dolayısıyla yüklenici bu 384 kilometrenin parasını tamamen çıkaracak. Şu anda sadece Osmangazi Köprüsü’yle birlikte 58 km bitti ama insanlar projenin tamamı bitti sanıyor.

Avrasya Tüneli ne durumda?

Yaklaşık bir ay sonra otomobillerle karşıdan karşıya geçer hale geleceğiz. 20 Aralık’ta inşallah proje tamamlanır. Dört ay sonra Avrasya Tüneli açılacak ve insanlar denizin altından bir kıtadan diğerine geçecek.

Ankara-İzmir hızlı tren projesi ne durumda?

Afyon’a kadar olan kısımda %25 fiili inşaatta ilerleme sağlamış durumdayız. Bazı kısımların ihaleleri devam ediyor. Birkaç aya kadar başlanmamış kısmı kalmayacak. Devamında elektromekanik sistemlerini ihale edeceğiz. Normalde açılış takvimi 2019 ama daha önce bitirebilmek adına çalışıyoruz.

Bir de Ankara-Sivas hızlı tren projesi var. 2 proje birbirine bağlanacak mı?

Edirne’den Kars’a kadar ülkemizin doğu-batı eksenli ana koridorunu kesintisiz halde tamamlamak bütün amacımız. Bu koridoru Ankara-İzmir olarak bağlayıp, Orta Asya’dan gelen bir yük hareketini İzmir’den denize ve denizaşırı ülkelere götürmek istiyoruz. Bunlar ayrıca Asya ve Avrupa’yı bağlayacak büyük koridorun tamamlayıcısı olduğu için özellikle ticaret erbabı bu yolu heyecanla bekliyor.

"3. Havalimanı'nın ilk etabı 2018'de açılacak"

3. havalimanı ne durumda? Seçilen yerin fizibilite açısından doğru olmadığı iddiaları var...

Fizibil olmadığı iddiaları olabilir. Ciddi bir çalışma sonucunda yer tespiti yapılıp karar verildi. O karar neticesinde şu an %35 seviyelerine geldi fiziki olarak. 2018’in ilk çeyreğinde ilk kısmını yani 90 milyon yolcuya hizmet edecek olan kısmını açmış olacağız. Bu tip büyük projelerde her şeyi vaktinde düşünmek ve planlamak zorundasınız. İş ilerlerken gelişmelere bağlı olarak planlama revizesi gerekiyorsa yapılır.

Kanal İstanbul’u fazla çılgın bulanlar var. Özellikle çevre uzmanları eleştiriyor...

Kanal İstanbul gibi bir projeyi planlıyorsanız, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni bağlayacaksanız, çevreyi ve su kaynaklarını düşünmek zorundasınız. Bunu yaparken bir uzmanla değil alanında uzman birçok kişiyle çalışmak zorundasınız ki bizim yaptığımız budur. Habitata, tatlı sulara her şeye göre değerlendiriyoruz ve hiçbir şeyi atlamamız söz konusu değil.

İstanbul trafiğini rahatlatmak için başka proje var mı?

Avrasya Tüneli 20 Aralık’ta açılıyor, onun dışında 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli var ki o tünel adeta Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin birleşimi gibi. Hem otomobillerin geçeceği hem de metronun geçeceği tüpleri barındırıyor. Güzergâhında yaklaşık yedi sekiz farklı raylı sistemle entegre olacak. Günde 6.5 milyon insanın yararlanacağı bir tünel ve bağlantı sistemleri olacak. Uygulama projeleri hazırlanıyor. Akabinde yapım ihalesine çıkacağız.

Seçim zamanı İstanbul için pek çok yeni metro hattı sözü verilmişti, ne durumda o projeler?

İstanbul’da raylı sistemi bin kilometreye çıkarma hedefimiz var. Bakanlık olarak hem Bakırköy İDO-Kirazlı’yı yapıyoruz hem de Sefaköy istikametine hat yapıyoruz. Kaynarca’yı Sabiha Gökçen’e bağlayacak bir hattın da şu anda yapımına devam ediyoruz. Yakın zamanda Gayrettepe’yi metro sistemiyle yeni havalimanına bağlayacak olan hatttın yapım ihalesine çıkacağız.

"Binali Bey'le 82'den beri tanışıyoruz, birbirimizi çok hızlı anlıyoruz"

Binali Bey ile ne zaman tanışmıştınız?

Meslektaşız. İkimiz de İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde okuduk. Binali Bey 1978 mezunu, ben 1982 mezunuyum. Mezun olunca Binali Bey’in Camialtı Tersanesi’nde çalıştığı yere gittim, orada tanıştık. Ben öğrenciydim o mühendisti. Aynı kurumda çalıştık. Daha sonra o İDO’nun Genel Müdürü oldu. O sırada ben Pendik Tersanesinde gemi yapılan yerin başmühendisiydim. İDO’nun hangi gemisi gelirse gelsin biz akşam tamir edip gönderiyorduk. Bu yıllarca böyle sürdü. Sayın Başbakanı’mız çok başarılıydı, ona ayak uydurmak için çalıştık. İkimiz de mühendis olduğumuz için birbirimizi çok hızlı anlıyoruz. Belki başka birinin bir saatte anlatacağı şeyleri birkaç dakikada anlatırım. Sayın Başbakanı’mız çok zeki bir insan, hızla anlıyor. O da talimat verirken bir başkasının yarım saatte anlayacağını ben daha kısa sürede anlarım. Bu bir avantaj.

"4 çocuğumuzdan 3'ünü kaybettik"

Aslen Karslıymışsınız. Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Köyde büyüdüm. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğuydum. 7 kardeşiz, ben 3 numarayım. Köyde okul olmadığı için bizi getirip şehirde okutan babamızın o zamanki öngörüsü ve fedakârlığı bizi bu noktaya getirdi. Kağızman’da okudum. Köyde hiç okul yok ama bizim ailede bütün çocuklar okudu.

Yedi kardeşsiniz ama tek çocuğunuz var. Niye tek çocuk?

4’üncü ama yaşayan tek çocuğum. 3 çocuğumuzu kaybettik. Oğlum, 20 yaşında, Elektronik Haberleşme Mühendisliği okuyor.

2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokrasi Ödülü almışsınız. Nedir bu ödül? Neyi pozitife çevirmiştiniz?

Kamudaki kurumların yaptığı işlerin çok uzun sürdüğü ya da yürümediği algısını Marmaray ve Avrasya Tüneli, havalimanı gibi projelerle negatiften pozitife çevirdiğimiz için bir ödül vermişlerdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü hakkında bilmeniz gereken 5 şey

-Köprünün tasarımı Fransız mimar Michel Virlogeux’nün imzasını taşıyor. “Köprü üstadı” olarak bilinen ve pek çok ödül alan 68 yaşındaki mühendis Virlogeux’nün önceki eserleri arasında Avrupa’nın en uzun köprülerinden olan Lizbon’daki Tejo Nehri’nin üzerinden geçen Vasco da Gama Köprüsü ve Fransa’da, Seine Nehri üzerinde kurulu Normandiya Köprüsü bulunuyor.

-Boğaz Köprüsü, 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş, 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü.

-Köprünün bir başka ilki ise 322 metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü olması.

-Köprünün bağlantı yollarıyla yaklaşık 215 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu’nun TEM Otoyolu’ndaki yoğun trafiği rahatlatması bekleniyor.

-26 Ağustos Cuma günü açılacak köprüden geçiş ücreti otomobiller için 9.90 TL olacak. OGS ve HGS’nin yanı sıra, sınırlı bir süre için nakit parayla da geçilebilecek.