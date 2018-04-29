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BBC Türkçe

Ulaştırma Bakanı: Wikipedia doğru bilgiyi koysun, yayına izin verelim

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'nın Türkiye hakkında "yanlış bilgileri" kaldırmaması ve "doğru bilgileri" de koymaması nedeniyle erişimin yasaklandığını söyledi. Arslan, görüşmelerin devam ettiğini de vurguladı.

29 Nisan 2018 20:30

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişime izin verilmesi için "yanlış bilgileri" kaldırması gerektiğini söyledi.

NTV'nin canlı yayınına katılan Arslan, "Türkiye'nin özellikle terör örgütleriyle birlikte anılıyor olması, 'Terör örgütlerine destek veriyor' görüntüsünün kendi yayınlarında özellikle taraflı olarak veriliyor olması bizi çok rahatsız ediyor" dedi ve Wikipedia'ya erişimin yasaklanmasına giden süreci şöyle anlattı:

"Wikipedia'nın editörleri vardı. Editörler, yanlış bilgileri düzeltiyordu. Önce editörleri engellediler. Dolayısıyla biz doğru bilgileri gönderdik. Hem bizim gönderdiğimiz bilgileri koymadılar hem yanlış bilgileri kaldırmadılar.

"Böyle olunca mahkeme marifetiyle yasaklama kararı alındı ve yasaklama kararı uygulanıyor. Görüşmeleri devam ettiriyoruz. Tamam, şu an bir mahkeme var; ancak bu hatayı düzeltin, doğru bilgileri koyun ve biz de yayınlarınıza izin verelim."

Arslan ayrıca Wikipedia'nın Türkiye'de temsilcilik açması ve vergi vermeye başlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Wikipedia'nın tüm dillerdeki versiyonlarına Türkiye'den Nisan ayı sonunda erişim yasağı getirilmişti. Yasağın gerekçesinin "bazı terör örgütleriyle Türkiye'yi ilişkilendiren içerikler olduğu belirtilmişti.

Wikipedia, yasağın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

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