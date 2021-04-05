Ulaştırma Bakanı'ndan "Kanal İstanbul" açıklaması: Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıktayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." açıklamasını yaptı.

Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türsat 5B’yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." ifadesini kullandı. (DHA)