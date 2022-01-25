Marmaray bu gece ve yarın gece ücretsiz olacak

İstanbul'da kar etkisini sürdürürken, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla araç geçişine izin verileceği duyuruldu. Marmaray'ın bu gece ve yarın gece vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam edeceği açıklanırken, vatandaşlara özel araçlarla yola çıkılmaması çağrısı yinelendi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki karla mücadele ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yoğun bir gece geçirdik, yolda kalan vatandaşlarımız sıkıntılı bir süreç yaşadı. Kısmen de olsa şu an trafik işliyor. Mahmutbey-Hadımköy'de terk edilen araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Boğaziçi Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden 13.00'den itibaren otomobillerin geçişine izin vereceğiz, ağır vasıtalar için biraz bekleyeceğiz.

Hasdal ve Mahmutbey kavşağına trafik veremeyeceğiz, terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor.

İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Karayollarında özverili çalışma devam edecek.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor. Hızlı trenler çalışıyor.

Marmaray bu gece ve yarın gece ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Karayollarının özverili çalışması devam edecek.

Dünkü kadar olmasa da zor iklim koşulları devam ediyor, bütün arkadaşlarımızla birlikte bu sürecin de üstesinden geleceğiz inşallah."

"Vatandaşlarımız mümkün oldukça özel araçlarla yola çıkmasınlar"

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Dün itibari ile saat 15.00 itibari ile İstanbul yoğun ve şiddetli bir kar başladı. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda çok çetin bir mücadele başladı.

Vatandaşımız elbette sorun çekti. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kar yağışı perşembeye kadar devam edecek. Aynısı Kocaeli'nde de oldu. Arkadaşlarımızın aldığı tedbirler ve belediyelerle koordine ettiği çalışmalarla birlikte orada ulaşımı aksatacak bir durum söz konusu olmadı. Burada da orada da perşembeye kadar bu tedbiri devam ettirmeliyiz. Mümkün oldukça özel araçlarla yola çıkmasınlar.