Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Kaybedeceğimiz su havzasını yapacağımız 2 barajla İstanbul'a kazandıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tartışmalı Kanal İstanbul projesinde köprülerin temelini haziran ayında atacaklarını belirterek; yaşanacak olası kuraklıkla ilgili açıklamalara ilişkin, "Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla çok daha fazlasını İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran, çöle döndüren CHP, bize su konusunda dersi vermeye çalışıyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, TRT Haber'de katıldığı programda, Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlerleyen zamanlarda İstanbul'dan bu gemilerin geçemeyeceğine işaret eden Karaismailoğlu, "Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaybedeceğimiz su havzasının daha fazlasını 2 barajla kazandıracağız"

Lider ülke olmak için Kanal İstanbul'un olmazsa olmaz olduğunu, eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız, 6 köprümüz var. 6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak. Yapım sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlayacak. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız."

Karaismailoğlu, kuraklığa yol açacağı iddialarına ilişkin ise, "Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla çok daha fazlasını İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran, çöle döndüren CHP, bize su konusunda dersi vermeye çalışıyor. 24 saat akan gürül gürül akan bir suyu kazandıran, barajlar yapan AK Partiye bunu söylemek onların hiç haddine değil." ifadelerini kullandı.