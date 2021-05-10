Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: Bölgede 10 farklı noktada araştırmalar yapıldı, en uygun taş burada tespit edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin İkizdere İlçesi İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen ve köylülerin direndiği taş ocağına ilişkin “Rize-İyidere Lojistik Limanı için almamız gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede rahatsız olan bazı vatandaşlarımız var; onlarla da istişarelerimiz devam ediyor” dedi.

Konuyla ilgili bugün Rize’nin İkizdere ilçesine gelen Bakan Adil Karaismaioğlu, İkizdere Kaymakamlığı’nda Vali Kemal Çeber, Rize milletvekilleri ve yöre sakinleri ile bir araya geldi.

“Bölgede 10 farklı noktada araştırmalar yapıldı, en uygun taş burada tespit edildi”

Rize-İyidere Lojistik Limanı dolgusu için kullanılması gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede rahatsız olan bazı vatandaşlar olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeler kullanıldı:

“Onlarla da istişarelerimiz devam ediyor. Limanın taş dolgusu için bölgede 10 farklı noktada araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda tek uygun taşın bu bölgede olduğu uzmanlarımız ve Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz bize söyledi. Bunun akabinde çalışmalara başladık. Buradaki köylülerimizin vatandaşlarımızın şikayetleri tabi ki bizim için çok kıymetli bölge vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare etmek için bugün buraya geldik. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz. Burada sadece 13,5 hektarlık alanda Rize-İyidere Lojistik Limanı için olmazsa olmaz olan dolgunun taşı için burayı kullanıp 2 yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bu bölgeye çok büyük katkılar sağlayacak projeyi Rizeliler ile birlikte onların destekleri ile birlikte yapmanın çabası içerisindeyiz”.

“Tabi ki Rizelilerin başımızın üstünde yeri var ama buraya gelip kaşımaya çalışan arkadaşlarımıza veya dışarıdan gelenlere tavrımız böyle olmayacaktır” diyen Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah bu işi Rizeliler ile İkizdereliler ile çözerek bu yatırımı hep birlikte yapacağız. Amacımız burada istihdam sağlansın bölge insanı ailesinin yanında çalışsın. Bizler gibi kalkıp İstanbullara gidip iş aramak zorunda kalmasınlar. Bu nedenle bölgesel ve yerel kalkınmaya çok önem veriyoruz. Rize’yi bu projelerle lojistik bir üs haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.