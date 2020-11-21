Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bakanlığın bütçesinin 910 milyar liraya yükseltilme sebebini döviz kuruyla açıkladı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifi görüşmeleri sırasında 2019’da 757 milyar TL olan bakanlığın bütçesinin 2020 yılında 910 milyar TL’ye çıkarılma sebebini açıklarken Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle yaptırılan projelere yapılan döviz cinsinden ödemeleri gerekçe gösterdi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Karaismailoğlu, “KÖİ yatırımlarına harcanan döviz cinsinden tutarlar, değişen döviz kuruna göre revize edilmiştir. Güncellenmiş ve kur farkından artan tutarın toplamı ise yaklaşık 83,7 milyar TL’dir” dedi.

111 yıllık geçmişe sahip Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında çıkan şüpheli yangın ve sonrasında yaşananlar da komisyon gündemine geldi. Daha önce bu yılsonuna kadar açılacağı açıklanan Haydarpaşa Garı’nın “eskide kaldığını” söyleyen Karaismailoğlu, “Haydarpaşa Garı, eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de Marmaray var, Marmaray’a Sirkeci’den Kadıköy’e, Ayrılıkçeşme’ye beş dakikada gidebiliyorsunuz” diye konuştu.

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Yap-İşlet-Devret projesi ile yaptırılan Aydın-Denizli Otoyolu’nun maliyeti hakkında da konuşan Karaismailoğlu, daha önce “614 milyon TL tasarruf edilecek” dediği otoyolun toplam maliyetinin 1 milyar 813 milyon Euro olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, güncel kura göre maliyeti 16 milyar TL’yi aşan Aydın-Denizli Otoyolu için şu bilgileri verdi: “Aydın-Denizli Otoyolu’nun yatırım maliyeti 699 milyon Euro’dur. Bunun üzerine bakım, işletme maliyeti, üç yıl yapım, on yedi yıl işletmedeki bakım, işletme maliyeti 561 milyon Euro, finans maliyetini koyduğunuz zaman, 17 yılda 482 milyon Euro, yenileme ve ağır bakım maliyeti de 69 milyon Euro’dur.”