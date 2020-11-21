Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Haydarpaşa Garı ‘eski Türkiye’de kaldı, ‘yeni Türkiye’de Marmaray var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun Haydarpaşa Garı’nın ulaşımdaki önemine ilişkin sözlerine “Haydarpaşa Garı eski Türkiye’de kaldı” şeklinde yanıt verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasında tarihi Haydarpaşa Garı’na ilişkin konuştu. Bakanlığın sunumunda tarihi gar ile herhangi bir ifadenin yer almadığını söyleyen Kerestecioğlu, Haydarpaşa’nın tarihi ve anılarıyla gar işlevini koruması gerektiğini ifade etti.

Kerestecioğlu’nun söz konusu ifadelerine ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan tartışma yaratacak bir yanıt geldi. Karaismailoğlu, “Sayın vekilimize söylemek isterim; Haydarpaşa Garı eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de Marmaray var” dedi. Karaismailoğlu’nun söz konusu ifadeleri şöyle:

“Sayın vekilimize söylemek isterim; Haydarpaşa Garı eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de Marmaray var. Marmaray’a Sirkeci’den, Kadıköy’den, Ayrılıkçeşmesi’nden 5 dakikada gidebiliyorsunuz. Hatta Ayrılıkçeşme’den Kadıköy-Kartal hattına binip ta Pendik Tavşantepe’ye kadar gidebiliyorsunuz.”