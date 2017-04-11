Ulaştırma Bakanı, Kanal İstanbul projesini anlattı: Önce köprüler yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul’da Marmaray’ı örnek aldıklarını belirtti. Suların, kanalın altından sarnıç yöntemiyle birbiriyle bağlanacağı bir çalışmanın değerlendirildiğini kaydeden Arslan, “Aynen Marmaray gibi” ifadelerini kullandı. Arslan, projede önceliği köprülere vereceklerini söyledi. Projede önceliği köprülere vereceklerini bildiren Arslan, “Kazı başlar başlamaz eşzamanlı hemen köprüyü yapacağız. Önce köprüler yapılmak zorunda ki oradaki trafik akışı aksamasın” diye konuştu.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, bir grup gazeteciye yaptığı buluşmada Kanal İstanbul’da bütün güzergahlarla ilgili nihai aşamaya geldiklerini belirten Arslan, bir ya da birden fazla farklı finansman seçeneğinin gündemde olduğunu ifade etti.

Arslan, “O güzergâhta yapılacak çalışmaya bağlı olarak da ilave tatlı su kaynaklarını da oluşturacağız, barajlar da dahil buna. Buradan çıkacak hafriyat çok önemli miktarda. Bu hafriyatla biz 3. havalimanında tamam kömür ocaklarından kaynaklı birçok bataklığı, çukurları doldurduk ama onun dışında daha doldurulması gereken yerler de var. Onları da inşallah doldurup oraları da yeşillendireceğiz. Çıkacak malzemeyi kullanmak adına adalar yapacağız. Bir yap-işlet-devret veya yap-işlet gibi değil. Bu çok büyük proje. Adalar da dahil, etrafındaki oluşumlar da dahil bunların hepsinin birbirini tamamlaması lazım” dedi.

"Çok fazla yeşil..."

“Trakya’da diyelim ki ilave barajlar yapılacak, onu da DSİ ile birlikte çalışıyoruz” diyen Arslan, suların kanalın altından sarnıç yöntemiyle birbiriyle bağlanacağı bir çalışmanın da değerlendirildiğini kaydetti. Arslan, “Aynen Marmaray gibi. Melen çayından DSİ su getirdi ya boğazın altından geçirdi. Onun gibi kanalın altından geçireceğiz suyu” dedi. Çevrecilerin projeyle ilgili eleştirilerini yanıtlayan Arslan, “Biz bu projeyle emin olun ki çok daha fazla yeşil kazandıracağız. Çok daha fazla ağaçlandırma yapacağız. Yapacağımız düzenlemelerle de rekreasyonlarla da insanların nefes alabileceği alanlar kazandırmış olacağız. Sadece 1-2 hocayla da değil, birçok hocayla birçok üniversiteyle çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Panama’ incelendi

Panama Kanalı’nda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Arslan, “Dünyada Süveyş de dahil benzer kanalları da inceliyoruz. Tabii her birinden alabileceğimiz şeyler var” dedi. Projede önceliği köprülere vereceklerini bildiren Arslan, “Kazı başlar başlamaz eşzamanlı hemen köprüyü yapacağız. Önce köprüler yapılmak zorunda ki oradaki trafik akışı aksamasın” ifadesini kullandı.

Kruvaziyer limanı

Proje için yapılacak beş köprünün ikisinden tren geçeceğini kaydeden Arslan, “Kanaldan önce ikisini birleştirme alternatifi de çalışılıyor. Eğer kanaldan önce iki demiryolu bağlanmış olursa bir, ama kanaldan sonra bağlanacak olursa iki olacak. Kanaldan önce gelip ikisi birleşirse mesela Anadolu yakasında Çayırova’da birleşecek, Akyazı’da birleşecek, aynı şekilde burada da Halkalı’da birleşebilir, Kınalı’da birleşebilir. Halkalı’da birleşirse tek geçiş olacak kınalıda birleşirse çift geçiş olacak” dedi. Adalarla birlikte Marmara denizinde liman da öngörüldüğünü ifade eden Arslan, “Özellikle kruvaziyer limanı dahil olmak üzere. Kanalın giriş tarafına. Karadeniz tarafına dolgu şeklinde ileriye doğru doldurma da olabilir ada da olabilir” diye konuştu.

"Bahçeli’nin desteği yeter"

Anayasa referandumunda kabul oyu çıkacağına inandığını ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Sahayla sürekli konuşuyor ve dinliyoruz. 1999-2002 arası bu ülkenin yaşadığı sıkıntıların bizzat tanığı olan sayın Devlet Bahçeli’nin desteği ile evet çıkmasının yeterli olduğunu düşünüyorum. 25 Şubat’ta kampanya başladı. Hayırcılar epey yol almıştı. Herhangi bir gerekçe söylemeden ‘biz buna hayır diyeceğiz’... Bu kesim biraz daha öndeydi. Evet diyecek kesim de biz henüz sahaya çıkıp onlarla diyaloğa girmediğimiz için çok fikrini dillendirmiyordu. Bu yüzdende ciddi bir kararsız kesim vardı. Çok ili gezdim. 1 ay önceyle kıyaslanmayacak şekilde insanlar konulara hakim. Anlaşılıyor ki sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı programları ve arkadaşlarımızın röportajları milletin kafasını yeterince berraklaştırmış.”

"‘Çalışmayan bürokrat’ sitemi!"

Anayasa değişikliğinin geçmesi halinde bürokrasinin daha hızlı çalışacağını söyleyen Arslan, pek çok bürokratın gönderildiği göreve yargı kararıyla geri dönmesini eleştirerek, “Özellikle bürokratik oligarşiden kaynaklı bir yavaşlama var. Hükümet programı ortaya koyuyorsunuz. Biz koyduk ve bürokraside iki başlılık oldu. 2002-2007 arası şahidiyim ki programa inanmadığı bakanlığın başarılı olmasını istemediği için gecesini gündüzüne katmayan çalışmayan birçok bürokrat yerinde kaldı. Sizin onu görevden almak istediğinizi öğreniyor biraz çalışıyorsa onu da çalışmıyor” dedi.