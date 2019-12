-ULAŞTIRMA BAKANI ''İŞ'' ARIYOR ELAZIĞ (A.A) - 05.03.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Vodafone Elazığ Çağrı Merkezi hizmete girdi. Vodafone Çağrı Merkezi'ne geçen Yıldırım, ilk çağrıyı görevli aracılığıyla aldı. Numara soran Alican isimli vatandaş, Bakan Yıldırım'ın kendisini tanıtması üzerine kendisine ''şaka'' yapıldığını zannetmesi nedeniyle ilginç diyaloglar yaşandı. Bakan Yıldırım ile kendisine inanmayan vatandaş arasında şöyle bir diyalog yaşandı: ''Gerçekten Bakanım kardeşim. İstiyorsan soru sor. Memleket nere? Vallahi ne isteyeyim 5 gün sonra işime son veriyorlar, iş arıyorum. Ne iş yapıyorsun. Tekstil. Nerede dükkan, kadın erkek? Bayan üzerineyse hanımı getireyim ben. Şimdi bu kime yazıyor. Bu sana yazdı. Neyse bu her gün olmuyor nasıl olsa.'' Bakan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, kendisine 10 Ocak'ta gelen Vodafone yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 aydan kısa bir sürede çağrı merkezinin oluştuğunu kaydetti. Yıldırım, konuşmasında yanlışlıkla '10 Mart' deyince gülerek ''10 Mart'ta ben görevi bırakıyorum ya 10 Mart'a takıldık'' dedi. Bingöl'de gelen misafirlerden birinin yollardan endişe etmesine rağmen geldiği zaman ''Yağ gibi kaydık geldik'' ifadesini kullandığını anlatan Yıldırım, kendisinin de ''Eskiden vatandaş yolda şaşırıyordu artık yollar vatandaşı şaşırtıyor'' dediğini aktardı. Türkiye'de dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemi olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Sağlık olsun demekle sağlık olmuyor. Gereğini yapacaksınız. Şimdi artık vatandaşlarımız icabında helikopterle, uçakla alınıyor hastaneye götürülüyor. Bu insana değer vermek demektir. Biz işin başında ne dedik? 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' Şeyh Edebali'nin Osmanlı'yı kuran felsefesidir bu. 600 yıl dünyaya hükmetmiş, insanlığa büyük hizmet etmiş ecdadın torunları da insanı esas alan politikalarıyla bugün 8 yılda, 80 yıla sığdırılamayan hizmetlerin kat kat üstünde hizmetleri yapmayı başarmıştı'' diye konuştu. -''2023'TE HEDEF DÜNYANIN 10 BÜYÜK ÜLKESİ ARASINDA OLMAK''- Bakan Yıldırım, dünyanın 16. büyük ekonomisi olduklarını, bununla da yetinmediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Hedef 10 ülke arasına girmek. Türkiye'ye yakışan budur. 2023'te bu ülkeyi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına sokmaya ahdettik, karar verdik. Ekonomiyi, üretimi güçlendirerek, yatırımlarımızla bunu başaracağız. Önce alt yapı. Şimdi alt yapımız hemen hemen hazır. Yollarımız, havaalanlarımız, hızlı demiryollarımız yapılmaya başlandı. Alt yapıyı yaptıktan, uçaklar vızır vızır geldikten, yollarımızın standartları güzel olduktan sonra niye Vodafone, Ankara, İstanbul'a yatırım yapsın. Maliyeti daha yüksek. Geliyor Elazığ'da yatırım yapıyor.'' -''DEVLET FABRİKA YAPAMAZ''- Bakan Yıldırım, özel sektörün öyle hayır hesanat için iş yapmayacağını belirterek, ''Her yaptığı işte hesap, kitap olacak. Vakıf değil ki bunlar. Vakıfları da var o ayrı. Burs, bilgisayar kursları veriyorlar o ayrı. O sosyal sorumluluk. Ama bu iş. Bu onların işlerinin bir parçası'' dedi. Artık devletin her şeyi yaptığı anlayışın geride kaldığını dile getiren Bakan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Bazıları şimdi, 'Vatandaşa para dağıtacağız, Doğu'da fabrika kuracağız...' Suyu tersine akıtma. Geçti onlar. Devlet fabrika falan yapamaz. Hiç bunlara itibar etmeyin. Devlet fabrika yapar ama çalıştıramaz. Ondan sonra da borç olarak tekrar sırtımıza gelir. Devlet önünü açsın milletin. Önündeki engelleri kaldırsın yeter. Artık her şey değişti.'' Devletlerin artık güvenlik, adalet, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet yürüttüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti: ''Eğitim ve sağlık alanında çok büyük işler başarıldı. Güvenlik konusunda da memleketimizin geldiği nokta ortada. Tüm şehirlerimizde en gelişmiş güvenlik alt yapısı var. Kamera, MOBESE sistemleriyle adeta şehrin röntgeni çekiliyor. Yeter ki vatandaşın başına bir iş gelmesin, gelirse de bunun hesabı sorulsun diye. Birlik, beraberlik bizim hiç bir zaman vazgeçmeyeceğimiz en önemli ilkemizdir, en önemli işimizdir. Onun için 74 milyon vatandaşımızını birliğine, beraberliğine, kardeşliğine önem veriyoruz. Şu topraklarda 1000 yıl önce nasıl burada geldik, beraber olduk, hür olduk, düşmanlarımıza karşı omuz omuza nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da o istiklal mücadelesi artık istikbal mücadelesi olarak devam edecek.'' Yıldırım, Türkiye'nin her alanda önünü açarken adalet yollarının tıkalı olduğunu gördüklerini belirterek, ''Orada maalesef istediğimiz başarıyı yakalayamamıştık. Denedik olmadı. Sonra anladık ki işi ehline yaptırmak lazım. İşin ehli kim? Her yolu açan millettir. 'Millete gidelim' dedik. Adalet yollarını da 12 Eylül'de siz açtınız. Türkiye'nin, özgürlüklerin, adaletin çalışmasının, önünü açtınız, tıkanıklıklarını giderdiniz'' diye konuştu. -İSTİHDAM- Bakan Yıldırım, yapılan tüm işlerin ortada olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Bundan sonraki görevimiz istihdam alanlarını artırmak. Artık bahanemiz olamaz. 'Ulaşamıyoruz efendim, uçaklar çalışmıyor, yollar bozuk' bu bahaneler bitti. 'Erişim yok, internet yok'. Diyarbakır'ın Kınık mezraasındaydım. Orada okulda geniş bant internet açılışını yaptık. Eve gittik. O evde de İspanya'daki akrabasıyla hane halkından biri görüntülü telefon görüşmesi yaptı. 10 megabit saniye hız var. İstanbul'da yok. Diyarbakır'ın Kınık mezraasında hızlı. Dokunur dokunmaz uçuyorsunuz.'' -BAKAN YILDIRIM İŞ ARIYOR- Konuşmaların ardından Vodafone Çağrı Merkezi'ne geçen Yıldırım, ilk çağrıyı görevli aracılığıyla aldı. Numara soran Alican isimli vatandaş, Bakan Yıldırım'ın kendisini tanıtması üzerine kendisine ''şaka'' yapıldığını zannetmesi nedeniyle ilginç diyaloglar yaşandı. Bakan Yıldırım ile kendisine inanmayan vatandaş arasında şöyle bir diyalog yaşandı: ''Gerçekten Bakanım kardeşim. İstiyorsan soru sor. Memleket nere? Vallahi ne isteyeyim 5 gün sonra işime son veriyorlar, iş arıyorum. Ne iş yapıyorsun. Tekstil. Nerede dükkan, kadın erkek? Bayan üzerineyse hanımı getireyim ben. Şimdi bu kime yazıyor. Bu sana yazdı. Neyse bu her gün olmuyor nasıl olsa.'' Bakan Yıldırım, vatandaşa telefon numarasını vererek, isterse kendisini arayabileceğini söyledi.