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Ulaştırma Bakanı: Gerekirse www'den çıkar ttt'yi kurarız

Lütfi Elvan: Sosyal medyanın denetimsizliğini gidermek için uluslararası bir ortak konvansiyon oluşturulması durumunda, sorunlar da çözülecektir

19 Nisan 2014 13:06

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medyanın uluslararası hukuk kurallarına kavuşmaması durumunda, Türkiye’nin kendi alan adresini oluşturmayı düşünebileceğini söyledi. Elvan, bu konuda sadece Türkiye’nin değil, birçok Avrupa Birliği ülkesinin de çalışması olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, “BM ilkeleri gibi sosyal medyanın da tek bir uluslararası kural metni olması gerekir. Aksi durumda, ülkeler daha güvenli olmaları nedeniyle kendi alan adreslerini oluşturabilirler. Bu uzun süreden beri tartışılıyor. ‘www yerine ‘ttt gibi bir sistem kurulur. Türkiye ve diğer ülkeler kendi alan sistemlerini kurabilir” dedi.

Elvan, TBMM’deki sohbetinde, yasal alt yapı eksiklikleri nedeniyle Twitter yönetimi ile Türkiye arasında yaşanan krizin, yarattığı yeni tartışmaları gündeme getirdi. Elvan, Türkiye’nin kendi alan adresini oluşturmasının da tartışılan konular arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

 

Sosyal medya anayasası

 

“Sosyal medyanın denetimsizliğini gidermek için uluslararası bir ortak konvansiyon oluşturulması durumunda, sorunlar da çözülecektir. Sosyal medyanın kaynak adresi sadece ABD şirketleri. Dolasıyla, Almanya ve Fransa’nın başını çektiği AB ülkelerinin de bundan kaynaklı sorunları var. Bu ülkelerin ABD ile sıkı görüşmeleri var. BM ilkeleri gibi sosyal medyanın da tek bir uluslararası kural metni olması gerekir. Aksi durumda, ülkeler daha güvenli olmaları nedeniyle kendi alan adreslerini oluşturabilirler. Bu uzun süreden beri tartışılıyor. ‘www yerine ‘ttt gibi bir sistem kurulur. Türkiye ve diğer ülkeler kendi alan sistemlerini kurabilir. Bu ülkelerin internet sistemlerini birbirinden koparır. Ülkelerin birbirlerinin sistemlerine ulaşmaları zorlaşır. Bu tartışmalı bir konu.”

Edinilen bilgiye göre, Türkiye, sosyal medya ile ilgili uluslararası bir konvansiyon oluşturulmasını istiyor. Bu konvansiyonda sosyal medyaya ilişkin kuralların yer alması gerekecek. Ülkelerin ve şirketlerin hangi kurallara uyacakları olacak. Bir nevi sosyal medyanın anayasası gibi olacak. Böylece facebook, twitter gibi firmalar ile yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Ülkeleri ve şirketleri bağlayıcı kurallara herkes uymak durumunda kalacak.

 

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