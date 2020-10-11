Ulaştırma Bakanı: Formula 1 pistinin asfaltı yenileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" dedi.

Karaismailoğlu, "Bugün 9 yıl aradan sonra, önümüzdeki günlerde Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak İstanbul Park'tayız. Onun start noktasındayız. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula 1 yarışlarının 14. etabına burada ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonun en iyi şekilde yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de en iyi şekilde destek veriyoruz. İstanbulumuza, ülkemize yakışır çok önemli bir yarışa ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz. İnşallah arkadaşlarımız bu organizasyonun üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Biz de onlara gerekli bütün desteği vereceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, "Burada bugün, gerekli bütün planlamalarımızı yapıyoruz. 13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi tabii maalesef ekran başında bekliyoruz. Salgın sürecinden dolayı buraya seyirci alamıyoruz. O konuyla ilgili bir gelişme olursa sizleri de bilgilendiririz zaten. Mevcut bulunduğumuz yerde 9 yıl ara vermiştik biliyorsunuz. Bu yıl 14. etabını burada yapacağız. Mevcut pistimizin asfaltının yenilenmesi gerekiyordu. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemize yakışır bir yarışa ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu taşıyarak, arkadaşlarımız ile birlikte buranın asfaltını en iyi şekilde yenileyeceğiz. Buradaki Formula 1 yarışları için yapılacak asfalt çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir işlem. Çok özen gösteriyoruz. Her konuda en başarılı işleri yaptığımız gibi, yüksek mühendislik gerektiren bu işi de en iyi şekilde en kısa zamanda bitirip hizmete sunacağız. Gerek İstanbul Park içindeki desteklerimiz gerekse dışarıda desteklerimiz de yarış bitene kadar en iyi şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.