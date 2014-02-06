Ulaştırma Bakanı Elvan: İnternet düzenlemesiyle siteler kapanmayacak

İnternete yeni düzenlemeler getiren yasanın Meclis’te kabul edilmesinin ardından konuşan Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, ''Düzenlemeyle site kaldırılmıyor sadece içerikle ilgili sayfa kaldırılıyor. Kişilik haklarına yönelik TİB'in müdahalesi olmayacak'' dedi. Elvan, yasaya ilişkin sansür eleştirilerinin gerçekçi olmadığını savundu.

İnternet düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme internete sansür tartışmalarını da başlattı. Ntvmsnbc’nin haberine göre, iddialara basın toplantısıyla yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, "İnternete yasak ve sansür yaklaşımı doğru değil'' dedi.

Elvan şunları söyledi:

''Birileri belki evinize girdi, kayıt yaptı internet ortamında yayınladı ne yapacaksınız? Öncelikle yer veya içerik sağlayıcısına başvurup 2 gün bekleyeceksiniz. Cevap verebilir de vermeyebilir de. 2 günün sonunda mahkemeye başvurma hakkınız var. 3 gün içerisinde mahkeme kararını veriyor. Bu 5 günün sonunda mahkeme internet sitesini kapatıyorum diyor veya bu içerik sağlayıcı bu içeriği çıkarmalıdır şeklinde karar veriyor.

Diyelim ki o videonun çıkarılmasına kararı verildi. 5-6 günde zaten o video yayılmış olacak. Teker teker erişim sağlayıcılara gidip o videoyu çıkarın diyeceksiniz.

‘Siteler kapanmayacak’

Peki biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki mahkemelere, siz internet sitesini kapatmayınız. Sadece ve sadece URL adresini, sadece o sayfayı engelleyiniz diyoruz yeni gelen tasarıyla. Ve ne yapacak mahkeme? İnterneti bir bütün olarak kapatmak yerine, belki bir paragraf belki bir sayfa olan kesimi engellemesini sağlayacak.

Vatandaşımız da kapı kapı erişim sağlayıcıları dolaşmayacak artık. Ne yapacak? Kuracağımız erişim sağlayıcıları birliğine bu karar gidecek. Zaten bu birlik de erişim sağlayıcısı olanlar da üye olması nedeniyle, bu birlik dört saat içerisinde mahkeme kararının uygulanmasını isteyecek. Vatandaşımıza yapmış olduğumuz bu eziyet ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla internet yasaklanıyor, sansür geliyor gibi yaklaşımlar tamamıyla yanlış olan yaklaşımlar gerçekle en ufak ilgisi olmayan yaklaşımlar.

‘Çalışmalar 1,5 önce başladı’

Bir başka iddia, 17 Aralık sonrası hazırlanan apar topar getirilen bir tasarı ifadesi kullanıldı. Bu internetle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar bir buçuk yıldan beri devam ediyor. Bu çalışmalar geçen Nisan ayında tamamlandı. BTK başkanımız defalarca toplantı yaptı, bu hazırlanan tasarının, ne Gezi olaylarıyla, ne 17 Aralık olaylarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Zaten tasarının birçok maddesi geçen yıl Meclis kapanmadan gelen maddeler.

Yeni sistem neyi getiriyor? İki gruba ayırıyoruz. Bir kişilik haklarının ihlali, iki özel hayatın gizliliğinin ihlali.

Kişilik haklarının ihlali

Diyelim ki herhangi birimizin kişilik haklarının ihlal edildiğini düşündük. Aşağılandı, hakaret edildi. Böyle bir durumda kişi doğrudan doğruya, iki gün beklemeden, mahkemeye başvurabilecek. Sulh Ceza’ya başvurabilecek, mahkeme duruşma yapmaksızın 24 saat içerisinde kararını verecek. Kararı verdikten sonra, mahkeme şunu ifade etmiş ise 'evet kişilik hakların ihlali var' demiş ise, bu kararı alıp vatandaşımız kapı kapı dolaşmayacak artık. Bu karar doğrudan erişim sağlayıcıları birliğine gönderilecek ve birlik mahkemenin bu kararını 4 saat içerisinde uygulamaya koyacak.

Ne yapmış oluyoruz? Vatandaşımızın mağduriyetini beş gün beklemeden, beş gün sonunda elde ettiğiniz sonuç mahkeme kararı bile sizin sorunuza cevap veremiyor durumdayken, yeni tasarıyla 28 saat içerisinde sizin hakkınız, ihlal varsa korunmuş oluyor. Burada TİB var mı arkadaşlar? Şu anki mevcut internet ortamındaki bu tür kişilik haklarının ihlali, özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, başvurulara baktığımızda, yüzde 95’i ve daha fazlası, kişilik haklarının ihlaliyle ilgilidir.

Dolayısıyla 28 saat içerisinde herhangi bir ihlal söz konusu ise TİB hiçbir şekilde devreye girmeden, ne yapacaktır? Mahkeme kararını erişim sağlayıcıları birliği uygulayacaktır.

Özel hayatın gizliliği

Gelelim özel hayatın gizliliğine. Peki nasıl bir süreç işleyecek? Özel hayatın gizliliği nedir? Kasıt bu insan hakları evrensel beyannamesinde de vardır. Kendisi ailesi ikametgahı özel hayatı ilgilendiren hususlar. Ama bunun dışındaki hakarettir, ne bileyim kaba sözdür, bu tür suçlar özel hayatın gizliliğiyle ilgisi olmayan konulardır.

Herhangi birisinin eşinin çocuğunun bir videosu gayri hukuki olarak çekildi. Burada bir kişinin mağduriyeti söz konusu. Peki ne yapılacak? O kişi kendi özel hayatıyla ilgili olan kişi hemen TİB’e başvuracak, TİB bu başvuruyu değerlendirip, erişim sağlayıcıları birliğine gönderecek. Birlik de geçici olarak dört saat içerisinde bu kasetse video ise bunu durduracak. Geçici olarak durduracak altını çiziyorum.

Ve o kişi mahkemeye başvuracak. Mahkeme de 48 saat içerisinde erişimin engellenip engellenmeyeceği konusunda kararını verecek. Eğer mahkeme bu erişim engellenmesine devam edilsin diyorsa devam edecek. Kaldırılsın şeklinde karar vermişse, erişim kaldırılacak. Herhangi birimizin TİB’e yaptığı başvuruda değerlendirme yapılacak dedim. O kişinin kimliğine bakacak. İç değerlendirme konusuna girmeyecek. Özel hayatla ilgili midir, değil midir, sadece kimlik tespitine bakacak.''