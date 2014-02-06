Türkiye'de 'internete sansür' tartışması



Kamuoyunda "Torba Yasa Teklifi" olarak bilinen yasa teklifi içinde bulunan internet erişimi ile ilgili maddelerde yapılan değişiklikler uyarınca, internet ortamında yapılan yayın içeriğinde 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' olduğu iddiasıyla doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvuru yapılabilecek. Daha önce internet sitelerine erişimin engellenebilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç duyuluyordu.

Değişiklikler ayrıca internet sağlayıcılarına da kullanıcılar hakkındaki erişim kayıtlarını 2 yıla kadar saklama yükümlülüğü getiriyor.

Hükümet yasanın kişilik haklarına yönelik daha iyi bir koruma amaçladığını savunurken, muhalefetten ise yasa değişikliklerinin hükümete erişime kapatılacak içeriğe karar verme yetkisi sağladığı eleştirisi geldi.

AGİT'ten de eleştiri geldi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tanınan geniş yetkilerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na kullanıcıların verilerinin "herhangi hukuki bir kısıtlama olmaksızın" toplayabilme yetkisi verdiği ve kullanıcıların verilerinin "nasıl ve ne şekilde" toplandığını bilmeyecekleri uyarısı geldi.

Başbakan Yardımcısı Arınç internette sansür iddialarına yönelik hafta başında yaptığı açıklamada "Kesinlikle böyle bir şey yok. Nereden çıktı, anayasadaki madde basının sansür edilemeyeceği, özgür olduğudur. Biz de buna gönülden inanıyoruz ve Türkiye'de Basın Kanunu ile RTÜK ile şununla bununla meşgul olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Dünyanın pek çok ülkesinden daha özgür ve basın hürriyetine sahip bir ülkeyiz" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın onaylaması halinde yürürlüğe girecek değişiklikler ayrıca engelleme kararının IP ve URL üzerinden alınabilmesine, yani internet sitelerinin yalnızca belli bir bölümü ya da sayfasını engellemeye olanak sağlıyor. Söz konusu engellemeyi şimdiye kadarkinin aksine DNS ayarlarını değiştirerek atlatmak ise mümkün olmayacak.