Ulaştırma Bakanı: Ben internet şeylerine soslu olsun diye 'zımbırtı' diyorum



Bir GSM operatörü tarafından düzenlenen törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 'Bu bakanı nerden bulmuşlar? Bilişimden anladığı yok' diye sosyal medyada yazıyorlar. ' İnternet şeylerine zımbırtı falan diyor' diye yazıyorlar. Ben soslu olsun diye söylüyorum. Bunların hepsini bilirim. Vatandaş, ne anlar Wi-Fi'den, vından, zından 'Oraya zımbırtı takıyorsun, ondan sonra internete giriyorsun' dersen vatandaş anlar onu. Vatandaş daha interneti anlamaya çalışıyor" dedi.

Özgür Altuncu ve Ünsal Çakın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, projeyle ilgili yapılan sunumu izledikten sonra kürsüye çıkan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bakanlığı bünyesinde AR-GE fonları olduğunu belirterek, burada her yıl 300 milyon liranın toplandığını söyledi. Bakan, "Nereden geliyor bu para?" diye sorup, "Siz veriyorsunuz" yanıtını verince salondan kahkaha koptu.

2004 yılında İrlanda'da katıldığı bir toplantıda 'Gelecek mobil de mi, gelecek sabit telefonda mı?' diye hararetli tartışmalar yaşandığını anlatan Bakan Yıldırım , "Söz aldım, yeni bakanım, heyecan dorukta. 'Ne tartışıyorsunuz' dedim. Milletin evdeki telefonunun kablosunu uzatıp sokakta dolaşacak hali yok. Gelecek mobildedir" dediğini anlattı.

'Bit pazarı dersen herkes anlar'

Tanıtımı yapılan projeye zekice bir isim seçildiğini söyleyen ancak sunumda kullanılan bazı İngilizce kelimelere tepki gösteren Yıldırım, "Bu bilişim dünyasından illallah...Konuştular mı yarısı kısaltma, yarısı ingilizce, aval aval bakıyorsun. ICC pazarı. Bit pazarı desen ne olur? Herkes anlar" dedi. Bu sözler de herkesi güldürdü.

'Vermekten korkmayın'

Ev sahibi şirketin bünyesindeki 500 mühendisin 585 milyonluk üretim yapmasını yeterli bulmayan Bakan Binali Yıldırım, "Adam başı 1.2 milyon. Ne para alıyor yılda bunlar" diye sordu. Rakamı öğrendikten sonra "Yıllık 100 bin lira alıyor. 1.2 milyon katkı sağlıyor. Fena birşey değil. Demek ki daha fazla vermek lazım" diye konuştu.

Çalışanların doldurduğu salondan güçlü bir alkış sesi yükselince Bakan Yıldırım, "Nerden ses geleceğini bileceksin" dedi. Yıldırım bu sözleriyle yine herkesi güldürdü. Bakan Yıldırım," Vermekten korkmayın. Verdikçe artar. Kısıldıkca, pintileştikce elinizdeki de gider" deyince salon kahkahalara boğuldu.

'Zımpırtı falan...'

Türkiye 'nin sosyal medyada Brezilya'dan sonra ikinci sırada olduğunu hatırlatan Bakan Yıldırım, önüne gelen notu okuyarak şöyle devam etti: 'Not IGF için İstanbul'a adayız'. Ne bu kardeşim? Ne olacak? Kaç kişi gelecek? Ben böyle esprili konuşurken 'Bu bakanı nerden bulmuşlar? Bilişimden anladığı yok' diye sosyal medyada yazıyorlar. ' İnternet şeylerine zımbırtı falan diyor' diye yazıyorlar. Ben soslu olsun diye söylüyorum. Bunların hepsini bilirim. Vatandaş, ne anlar Wi-Fi'den, vından, zından 'Oraya zımbırtı takıyorsun, ondan sonra internete giriyorsun' dersen vatandaş anlar onu. Vatandaş daha interneti anlamaya çalışıyor"