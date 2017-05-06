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Ulaştırma Bakanı Arslan'dan Wikipedia açıklaması: Doğru bilgileri gönderdik ama...

İnternet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya erişim engellenmişti

06 Mayıs 2017 13:50

UIaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'ya erişimin yasaklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Arslan, ''Doğru bilgileri içeren dokümanları gönderdik ama yayınlamadılar" dedi.


NTV'de yer alan habere göre, ''Doğru bilgileri içeren dokümanları gönderdik ama yayınlamadılar" diyen Bakan Arslan, gerekli girişimlerin yapıldığını ancak adım atılmadığını söyledi.

Sabah gazatesine konuşan Arslan, Wikipedia ile iletişim kanallarının açık olduğunu da belirtti.

Arslan, ''Mahkeme kararından sonra bu açık kanal devam ediyor, bakalım ne yapacaklar?" ifadesini kullandı.

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