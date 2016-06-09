Ulaştırma Bakanı: 3. Havalimanı'na yapılacak olan yeni metro hattı rekor sürede bitecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gayrettepe'den Üçüncü Havalimanı'na yeni metro hattının yapılacağını belirterek, Gayrettepe-Üçüncü Havalimanı hattının rekor sürede biteceğini söyledi.

Arslan, Gayrettepe-Üçüncü Havalimanı metro hattının ne zaman ihaleye çıkacağına ve yapımına başlanacağına ilişkin "Uygulama projeleri bitti. 15 güne kadar netleşmiş olacak. Ve ihaleye çıkacağız. Yapım süresi olarak da rekor bir sürede bitirmek istiyoruz. Bu konuda bütün gayretlerimizi ortaya koyuyoruz" dedi.

Arslan, Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 27'sinin tamamlandığını belirterek, "Herkese, her şeye inat Türkiye Cumhuriyeti büyük projeleriyle büyümeye, yatırım yapmaya, insanının refahını artırmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Arslan, "İnşallah 2018'in ilk çeyreğinde burası yolcuların geldiği, yolcuların gittiği, uçakların peşi sıra indiği bir havalimanı olacak. Şu anda 1300-1400 uçak inen havalimanlarına büyük diyoruz. Burası ilk bittiğinde 2 bin, tamamı bittiğinde 3 bin uçak inecek" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Üçüncü Havalimanı'nı gezdi

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Alana gelişinde Arslan'ı Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Grand Airport (İGA) Havalimanları Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai Bacaksız, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve diğer yöneticiler karşıladı.

"Biz geldik yeni bir şey gelmedi. Zaten yürüyen başarılı bir sistem var. Sistemin devam etmesi adına gayretlerimizi koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz. Tabii ki bilet fiyatlarının belirli bir marjda tutulmasıyla ilgili çalışma var. Ancak insanımız da artık zamanı planlayarak biraz daha erken bilet alırsa daha uygun olacak. Son gün pahalı bilet almak zorunda kalanların acil işi olan kişiler olması lazım. Havayolu şirketleri de erken bilet alınması dolayısıyla sağlıklı planlama yapabilsin. Burada bir denge var."

Arslan, şu ana kadar havalimanı inşaatının yüzde 27'sinin bittiğini, ancak her geçen gün çalışan personel ve iş makinesi sayısının artacağını, işlerin daha da hızlanacağını sözlerine ekledi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı bilgilendirme konuşmasında, havalimanını en hızlı şekilde çalışarak taahhüt ettikleri tarihte bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Projemiz şu anda dünyanın en büyük projesidir. 1500'ü beyaz yakalı olmak üzere 16 bin kişi çalışıyor." diyen Özdemir, projede 2 bin 200'ü ağır tonajlı olmak üzere 3 bin iş makinesinin çalıştırıldığını anlattı.

Özdemir, "Havalimanının ilk etabı için şu ana kadar 2 milyar avro kaynak harcadık. Bu da işin yüzde 27'sine denk gelmektedir." dedi.

Alanda 374 milyon metreküp kazı, 105 milyon metreküp dolgu yaptıklarını dile getiren Özdemir, 11 yılda bitirilen Atatürk Barajı'nda toplam dolgu miktarının 80 milyon metreküp olduğunu aktardı.