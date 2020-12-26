Ulaşımda dijital sağlık pasaportu dönemi

Çok yakın bir dönemde yurt dışı uçuşlarda dijital sağlık pasaportuna sahip olmak zorunlu hale gelecek. Hatta ülke için ulaşımda bile dijital sağlık pasaportları kullanılmaya başlanabileceği dile getirildi.

Ülkeler arası yolculuk yapan insanların Koronavirüs yayılımını daha fazla arttırması, hükûmetleri bazı tedbirler almaya itti. Örneğin, İngiltere’de ülkeye giren kişilerin PCR testinin negatif olması zorunlu hale geldi. Yolcunun test sonuçları ve testi hangi laboratuvarda yaptırdığı gibi verilerin sürekli erişilebilir olması gerekiyor.

Diğer taraftan aşılamaların başlamasıyla birlikte yurt dışı uçuşlarda da aşıların zorunla hale gelmesi bekleniyor. Avusturalyalı hava yolu firması Qantas yolculuklarda Koronavirüs aşısının yapılıp yapılmadığına mutlaka dikkat edeceğini duyurdu.

Bu kadar fazla verinin olması haliyle bir dijital sağlık pasaportunu zorunlu kılıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yolcuların sağlık verilerinin yer aldığı ve gerektiğinde paylaşıldığı dijital kimlikler sayesinde hava yolu taşımacılığının eski günlerine döneceğini düşünüyor.

United Airlines ve Singapur Havayolları belirli hava limanlarında dijital sağlık pasaportunu test etmeye başladı. Lufthansa ve JetBlue gibi pek çok hava yolu şirketi bu konudaki çalışmalarını sıklaştırdı. Hava yolu şirketlerindeki bu hazırlık haliyle tur şirketlerini de harekete geçirdi. Avrupa’da blok zinciri temelli ve güvenlik odaklı dijital pasaportlar test ediliyor.

Hava yolu ulaşımının yanında ülke içi veya şehir içi ulaşımlarda da muhtemelen aşı zorunluluğu olacak. Örneğin Fransa aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmaması için bir kanun hazırlığı içerisinde.