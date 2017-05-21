T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Ulaşımda devrim niteliğinde yenilik: Kendi kendini tamir eden yol

Bu yeni yollar elektriği elektrikli araçlara transfer edebiliyor

21 Mayıs 2017 19:58

Hollandalı bilim insanlarının  geliştirdiği kendi kendini onaran yollar sayesinde yağmur çukurları ve tümsekler artık geçmişte kalacak.

Ontrava’da yer alan habere göre, özel dökme bir asfalttan oluşan bu yolların alaşımında bulunan çelik lifler ısıyı ve elektriği yönetiyor. Böylece çelik lifler ısındığında asfalt yumuşuyor ve kendi kendini tamir ediyor.

Özel bir makine ile işlemin başlatılması gerekse de asfalt kendini tamamıyla onarabiliyor. Bu yeni yolların ilginç bir özelliği daha var. Elektriği elektrikli araçlara transfer edebiliyorlar.

Fikir esasen elektrikli araçların kırmızı ışıkta kendi kendini şarj edebilmesinden geliyor.Kendi kendini iyileştiren bu yollar, bildiğimiz asfalt yollara kıyasla %25 daha fazlaya mal olsa da iki katı fazla ömre sahip. Diğer bir avantajı ise elbette, yol çalışma masraflarının ciddi oranda azaltılması.

Bu yeni teknoloji şu anda Hollanda’da 12 yerde deneme aşamasında ve bir tanesi de çoktan kullanım dahilinde.

 

ETİKETLER

yolonarımhollandaelektrik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24