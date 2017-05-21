Ulaşımda devrim niteliğinde yenilik: Kendi kendini tamir eden yol

Hollandalı bilim insanlarının geliştirdiği kendi kendini onaran yollar sayesinde yağmur çukurları ve tümsekler artık geçmişte kalacak.

Ontrava’da yer alan habere göre, özel dökme bir asfalttan oluşan bu yolların alaşımında bulunan çelik lifler ısıyı ve elektriği yönetiyor. Böylece çelik lifler ısındığında asfalt yumuşuyor ve kendi kendini tamir ediyor.

Özel bir makine ile işlemin başlatılması gerekse de asfalt kendini tamamıyla onarabiliyor. Bu yeni yolların ilginç bir özelliği daha var. Elektriği elektrikli araçlara transfer edebiliyorlar.

Fikir esasen elektrikli araçların kırmızı ışıkta kendi kendini şarj edebilmesinden geliyor.Kendi kendini iyileştiren bu yollar, bildiğimiz asfalt yollara kıyasla %25 daha fazlaya mal olsa da iki katı fazla ömre sahip. Diğer bir avantajı ise elbette, yol çalışma masraflarının ciddi oranda azaltılması.

Bu yeni teknoloji şu anda Hollanda’da 12 yerde deneme aşamasında ve bir tanesi de çoktan kullanım dahilinde.