Ulaşımda devrim gibi proje!

Kara yolu ulaşımında ve taşımacılığında devrim yaratması beklenen motorlu araçları kablosuz sensörlerle birbirine bağlayacak "kara yolu treni" projesinin yakında Avrupa'da kullanılmaya başlanması bekleniyor.



Avrupa Birliği'nin finanse ettiği araştırma projesi, Avrupa'daki otoyollarda motorlu taşıtların bir "takım" halinde daha ekonomik şekilde seyahat edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.



8 motorlu aracın bir arada yol alabileceği kara yolu treninde, otomobiller, otobüsler ve kamyonlar her biri karışık biçimde gidebilecekler.



Araçları birbirine bağlayarak, yakıt tüketimi, seyahat için harcanan zaman ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan projede, lider aracı kara yolu treninin durumunu sürekli izleyen profesyonel bir sürücü kullanıyor.



Lider aracı takip eden diğer taşıtların sürücüleri ise ellerini direksiyondan çekerek, otoyolda giderken ister kitap okuyor, ister televizyon izliyorlar. Bunların araçları, lider araç tarafından otomatik biçimde kontrol ediliyor.



Lider aracı takip eden araçların yakıt tüketimini yüzde 20 oranında azaltacak AB Komisyonu'nun Sartre (Safe Road Trains for the Environment) adlı projesi, her gün uzun mesafeler kateden otomobil yolcularının yanı sıra ticari araçları da hedefliyor.



2 kamyon ve 3 otomobille ilk denemesi yapılacak sistem, İngiltere, İspanya ve İsveç'te 3 yıl süreyle denenecek.



Uzmanlar, yakıt ve zaman tasarrufuna karşılık motorlu araçları, otonom şekilde gidebilmeleri için kendi kontrol ve yazılım izleme sistemleriyle donatmanın çok pahalıya mal olabileceği ve özellikle otomobil sürücülerinin kamyonların arasında seyahat etmek istemeyeceklerinin altını çiziyorlar.