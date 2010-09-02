-ULAŞIMDA BAYRAM VE REFERANDUM BEREKETİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ramazan Bayramı ve 12 Eylülde yapılacak referandumun arka arkaya gelmesi, yolcu taşımacılığı yapan şirketleri, sefer sayılarını artırmak için şimdiden harekete geçirdi. 8 Eylül Arefe günüyle başlayacak Ramazan Bayramı tatili ve hemen ertesinde yapılacak halkoylaması, vatandaşların ulaşım sektörüne taleplerini artırdı. Yoğun ilgiyle karşılaşan firmalar, bu dönemdeki seferlerine ilaveler yapmaya şimdiden başladı. Türk Hava Yolları (THY), referandumu da göz önüne alarak 12 Eylüldeki dönüş seferlerini oylamalar bitmeden önceki saatlerde yoğunlaştırdı. THY bu bayram, 2 yurtdışı özel kira seferi, 18 iç hat ilave sefer olmak üzere toplam 20 sefer planlandı. Küçük gövdeli uçaklarla taşımacılık yapan Borajet ise Ramazan Bayramı ve 12 Eylülde yolcu taleplerinde şimdiden artış yaşadı. Borajet, 8, 9, 11, 12 ve 13 Eylülde Edremit ve Bodrum'a günlük bir gidiş-dönüş ek sefer koydu. Ayrıca şirket, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 9 Eylül'de de Antalya'ya ek sefer düzenleyecek. -''NORMALİN 3 KATI YOLCU TAŞINIR''- Karayolu ile taşımacılık yapan firmalar da Ramazan Bayramında ve 12 Eylülde ek sefer koymayı planlıyor. Metro Turizm Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Yirmibeşcik, Ramazan Bayramı tatiline yönelik seyahat taleplerinin yoğunlaşmaya başladığını, ancak bu sektörde yolcuların, seferden 3-4 gün önce karar verdikleri için ek sefer sayılarını şimdiden belirleyemediklerini anlattı. Taleplere göre bazı illere ek seferler koymaya başladıklarını belirten Yirmibeşcik, özellikle İstanbul'dan ve büyükşehirlerden gidişlerin çok yoğun ilgi gördüğünü söyledi. TCDD Genel Müdürlüğü de bu döneme yönelik yolcu taleplerinin yoğunlaşması halinde hem konvansiyonel tren hem de Yüksek Hızlı Tren seferlerini arttırmayı planlıyor.