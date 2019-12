-ULAŞIM ZAMMINA AT ARABALI PROTESTO ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - CHP Yenimahalle Gençlik Kolları üyeleri, Batıkent'teki metro durağı önünde ulaşıma yapılan zammı protesto ederek, at arabasına bindi. Gençlik kolları üyeleri ile partililerin katıldığı eylemde, protestocular ''Gökçek elini cebimizden çek'', ''Ulaşım hakkımız engellenemez'' şeklinde sloganlar atıp, benzer içerikli döviz taşıdı. Daha sonra eylemcilerin yanına ''Küresel ısınmadan dolayı toplu taşım, Gökçek'ten dolayı binek hayvan'' yazılı döviz asılan at arabası getirildi. CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Emrah Kırhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in göreve geldiğinden beri esnafa, öğrenciye, işçiye sırtını döndüğünü iddia etti. Açıklamanın ardından CHP'li gençler Batıkent Bulvarı'nda bir süre at arabasına bindi. Bulvarda yürümeye başlayan ve yolu bir süre trafiğe kapatan diğer eylemciler de polisin uyarısı üzerine yolu açtı. Protestocular, eylemlerini CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı Batıkent Temsilciliği önünde bitirdi.