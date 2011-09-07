-ULaşım düzenlemesine ''eşekli'' protesto ANTALYA (A.A) - 07.09.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin yeni ulaşım sistemi düzenlemesine tepki gösteren AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı üyeleri, eşekli protesto gösterisi yaptı. AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı önünde toplanan partililer yanlarında getirdikleri eşeklere binerek şehir içi ulaşımında yaşadıkları sıkıntıya dikkati çektiler. ''Dolmuştan daha hızlı ulaşım seferleri başlamıştır'', ''Hızlı Ulaşım'', ''Hocanın dolmuşuna binmektense eşeğe binmeyi tercih ederim'', ''Güneş enerjisiyle çalışan eşek'' yazılı dövizler taşıyan partililere vatandaşlar da destek verdi. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın kamuoyu yoklaması yapmadan aldığı keyfi bir kararla projeyi uygulamaya koyduğunu söyledi. Uygulamanın bayram dönemine denk gelmesiyle vatandaşların çok büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Bayraktar, ''Hiç kimse evinin bulunduğu semte hangi numaralı minibüsün, otobüsün gideceğini bilmiyordu. Duraklarda saatlerce beklemelerine rağmen ne bir otobüsün ne de bir minibüsün gelmedi. Vatandaşa bu uygulamayı anlatmadan ve kentin büyük ulaşım sorunu varken yeni proje uygulamaya koymak hangi mantıkla izah edilebilir'' diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın bu hatasından dönmesi çağrısında bulunan Bayraktar, ''Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az'' dedi. Antalya halkının, ulaşımda rezillik çektiğini dile getiren Bayraktar, herkesin sistemden şikayetçi olduğunu ileri sürdü. Halkın feryadına daha fazla duyarsız kalamayacaklarını dile getiren Bayraktar, ''Yaşanılan bu sıkıntıya dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduk. Buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Halkımız feryat ediyor. Hakikaten Ankara-Konya 1,5 saat, Kepez-Konyaaltı 3 saat'e çıktı'' diye konuştu. Projenin masa başında hazırlandığını iddia eden Bayraktar, ''Proje üzerinde uzmanlarla bir yıl çalıştıklarını söylüyorlar. Oysa şu anda yeni ulaşım sisteminde ortaya çıkarılan haritayı mühendisler bile çözemiyor. Dolmuşçuların zaten çözme şansı yok. Böyle karma karışık, kendilerinin de ne yaptığını bilmediği bir sürece geldik'' dedi. Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin hatadan dönerek okulların açılmasına az bir süre kala vatandaşları yaşadıkları sıkıntıdan kurtarmalarını istedi. Bir süre slogan atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Büyükşehir Belediyesince 20 Ağustos'tan itibaren başlatılan uygulama kapsamında yeni güzergahlar belirlendi. Ulaşım ücretlerinde değişikliklere gidildi.